AMAMIeBASTA, torna la campagna di Anas e Lega del Cane contro l’abbandono degli animali

Torna Amami e Basta, la campagna di Anas e Lega del Cane contro l’abbandono degli animali e il randagismo. Un dramma per gli amici a quattro zampe e un pericolo per gli utenti della strada. Chi abbandona un animale non commette solo un reato (Legge 20 luglio 2004, n.189), punibile fino a un anno di arresto, ma potrebbe rendersi responsabile di omicidio colposo. Ogni anno in Italia si contano oltre 4000 incidenti stradali, anche mortali, causati da animali randagi.

Per questo ritorna la campagna #AMAMIeBASTA di Anas (Gruppo FS Italiane) e LNDC, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, per la lotta contro l’abbandono degli animali domestici attraverso la sensibilizzazione sui canali social, sugli organi di informazione e su RAI Isoradio 103,3 FM in vista dell’inizio dell’esodo estivo.

Cosa fare se si incontra un cane abbandonato? Innanzitutto non girarsi dall’altra parte e ignorarlo, ma contattare immediatamente il numero verde ProntoAnas 800841148 o le forze dell’ordine (Polizia stradale/Carabinieri/Polizie locali/Vigili del Fuoco) che sono gli organi preposti per legge a intervenire. Se si assiste direttamente all’abbandono di un animale, è bene cercare di prendere il numero di targa da segnalare alle autorità competenti per favorire l’individuazione dei colpevoli.