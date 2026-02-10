Amazon e diritti dei lavoratori, Garante privacy e INL avviano ispezioni presso centri logistici

Sotto la lente l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e il rispetto dei diritti dei lavoratori. L’intervento riguarda i principali snodi logistici della società in Italia, in particolare il centro di distribuzione di Passo Corese (RI) e quello di Castel San Giovanni (PC)

Il Garante Privacy e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno avviato una iniziativa congiunta di vigilanza nei confronti della società Amazon. Sotto la lente l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e il rispetto dei diritti dei lavoratori.

“Le attività, curate dagli uffici dell’Autorità e dalle competenti strutture centrali dell’Ispettorato del Lavoro, in collaborazione con il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, mirano a garantire un presidio istituzionale efficace nei contesti caratterizzati da elevata complessità organizzativa e tecnologica – si legge in una nota del Garante -, dove l’impatto dei sistemi di monitoraggio e dei processi di trattamento dei dati assume particolare rilevanza, al fine di assicurare un’adeguata tutela dei diritti dei lavoratori“.

Amazon e diritti dei lavoratori, l’intervento del Garante Privacy e dell’INL

L’attività – spiega il Garante – trae origine dagli approfondimenti tecnici avviati, anche a seguito di notizie di stampa, che hanno evidenziato “possibili criticità nell’acquisizione e nel trattamento di dati personali dei lavoratori e nell’utilizzo di sistemi di videosorveglianza in assenza delle garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori“.

L’intervento riguarda i principali snodi logistici della società in Italia, in particolare il centro di distribuzione di Passo Corese (RI) e quello di Castel San Giovanni (PC).