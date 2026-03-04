Animal Equality: oggi a Roma la presentazione del libro “La fabbrica della carne”

A Roma arriva la presentazione del libro La fabbrica della carne, scritto dall’organizzazione internazionale per la protezione degli animali allevati a scopo alimentare Animal Equality ed edito da il Millimetro. L’appuntamento è per stasera, mercoledì 4 marzo, alle ore 18, presso la Libreria Feltrinelli di Via Appia Nuova, 427, Roma.

La fabbrica della carne, i contenuti del libro

Il libro La fabbrica della carne – spiega Animal Equality in una nota – affronta un viaggio approfondito dentro le mura di allevamenti e macelli, luoghi inaccessibili dell’industria alimentare, per raccontare senza sconti cosa accade agli animali e il lavoro svolto da Animal Equality per cambiare il sistema che li sfrutta.

“Questo libro affronta una delle questioni etiche più importanti del nostro tempo – scrive nella prefazione Peter Singer, professore emerito di bioetica presso l’Università di Princeton e autore del saggio Animal Liberation. – Parla di un’ingiustizia su scala immensa. La maggior parte degli italiani è complice di questa ingiustizia, anche se potrebbe non accorgersi di esserlo. Questo è anche uno di quei libri che vi potrebbero cambiare la vita”.

A partire dalle origini dell’organizzazione, fondata nel 2006 da Sharon Núñez, Javier Moreno e José Valle e oggi attiva in otto paesi (Italia, Spagna, Regno Unito, Germania, Stati Uniti, Brasile, Messico e India), il libro racconta l’evoluzione delle azioni di Animal Equality, il suo lavoro investigativo e le campagne messe in campo per lasciare un segno nell’opinione pubblica, nella politica e nelle aziende.

Ne La fabbrica della carne, inoltre, sono raccolte le storie di investigatori e attivisti che hanno documentato la vita di centinaia di migliaia di animali in oltre mille allevamenti e macelli in Italia e nel mondo, portando alla luce pratiche abusive e rivelando i segreti dell’industria agroalimentare.

“Abbiamo deciso di raccontare i retroscena delle nostre battaglie e delle nostre inchieste, insieme alle difficoltà che affrontiamo confrontandoci con colossi che usano gli animali come fossero merci, con i dati che guidano ogni giorno il nostro lavoro – commenta Matteo Cupi, direttore esecutivo di Animal Equality Italia -. Crediamo fortemente che svelare la violenza sistematica che si nasconde dietro a una bistecca o a un bicchiere di latte sia fondamentale per rendere le persone in grado di compiere scelte responsabili. Per questo motivo nel libro raccontiamo i meccanismi, spesso occulti, che regolano il funzionamento dell’industria alimentare e l’effetto che questo ha su milioni di animali che affrontano quotidianamente sofferenze estreme, tra pratiche illegali e abusi del tutto consentiti“.