Animal Equality presenta la proposta di legge di iniziativa popolare per fermare la macellazione degli equidi

È stata depositata ieri, presso la Corte di Cassazione di Roma, la proposta di legge di iniziativa popolare di Animal Equality, in collaborazione con Fondazione Islander, per vietare la macellazione degli equidi in Italia.

Divieto di macellazione degli equidi, la proposta di legge

La proposta di legge di iniziativa popolare lanciata da Animal Equality mira a vietare la macellazione degli equidi in Italia, dove, secondo i dati Ipsos, del 92% dei consumatori di carne, solo il 17% dichiara di mangiare carne di cavallo almeno una volta al mese, una tendenza in calo nell’ultimo anno. L’83% degli intervistati dichiara di non consumare carne di cavallo, mentre il 73% prova empatia per questo animale e lo considera alla pari di cani e gatti.

“Tuttavia – afferma l’associazione animalista – in Italia si continua a macellare gli equidi, spesso in condizioni poco trasparenti o illegali. L’iniziativa di Animal Equality è in linea con le proposte di legge che chiedono di riconoscere gli equidi come animali d’affezione presentate, tra gli altri dall’On. Susanna Cherchi (M5S), dall’On. Luana Zanella (AVS) e dall’On. Eleonora Evi (PD), in discussione alla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati”.

“A breve sarà disponibile il portale sul quale sarà possibile firmare la proposta di legge di iniziativa popolare – ha dichiarato Matteo Cupi, direttore esecutivo di Animal Equality Italia -. La nostra proposta è una richiesta precisa, ma anche un monito rivolto alla politica: non smetteremo di batterci finché i diritti degli animali non saranno rispettati, a partire dal riconoscimento dei diritti degli equidi, ai quali auspichiamo possano essere estese le tutele legali ad oggi riservate ai soli cani e gatti, nel segno di un sentimento condiviso dalla maggior parte degli Italiani”.

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