Animal Equality: riforma sul benessere animale esclusa dal Programma di lavoro 2026 della Commissione Ue

“La Commissione europea non è stata in grado di fornire un solo documento interno che spieghi perché il pacchetto di leggi sul benessere animale promesso (e sostenuto da 1,4 milioni di cittadini europei) sia stato escluso dal Programma di lavoro 2026“: così Animal Equality, che ricorda le tappe della vicenda.

“Nel 2021 – spiega Animal equality in una nota – la Commissione aveva risposto all’Iniziativa dei cittadini europei “End the Cage Age”, una delle più sostenute nella storia dell’Unione europea, impegnandosi a eliminare gradualmente l’uso delle gabbie, pratica che riguarda oltre 300 milioni di animali allevati ogni anno, tra cui galline ovaiole, maiali, conigli e vitelli”.

Impegno “ribadito ancora nel marzo 2025 da Olivér Várhelyi, Commissario europeo per la Salute e il Benessere animale, che aveva dichiarato all’Intergruppo del Parlamento europeo sul Benessere animale che una proposta legislativa sarebbe stata presentata nel 2026. Tuttavia, quando nell’ottobre 2025 la Commissione ha pubblicato il Programma di lavoro per il 2026, la proposta non compariva più. Questa omissione ha dato origine a continue proteste a Bruxelles, comprese manifestazioni che nelle ultime settimane e mesi hanno coinvolto centinaia di cittadini davanti alla sede della Commissione”.

Leggi sul benessere animale, l’indagine di Animal Equality

Animal Equality ha presentato richieste di accesso agli atti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1049/2001, chiedendo tutti i documenti interni e le analisi relativi alla decisione di escludere il pacchetto legislativo. La Commissione ha suddiviso la richiesta tra cinque servizi: la DG SANTE (Salute e Sicurezza alimentare, responsabile del dossier sul benessere animale), la DG AGRI (Agricoltura), la DG GROW (Mercato interno), la DG TRADE (Commercio) e il Segretariato generale insieme agli uffici dei Commissari.

“Le risposte ricevute hanno suscitato forte preoccupazione – spiega l’organizzazione -: secondo Animal Equality tutti e cinque i dipartimenti sono tornati a mani vuote. Sulla base della documentazione ottenuta, non sembra esistere alcuna analisi interna, nota informativa, consultazione interservizi o scambio tra gli uffici dei Commissari che spieghi la decisione“.

“La Commissione europea ha abbandonato un pacchetto legislativo che riguarda centinaia di milioni di animali senza alcuna analisi disponibile, senza un dibattito documentato e senza che nessuno se ne assuma la responsabilità – ha dichiarato Matteo Cupi, Vicepresidente di Animal Equality per l’Europa. – Una decisione di tale portata non dovrebbe essere presa con tanta leggerezza senza lasciare alcuna traccia. La Commissione aveva promesso un cambiamento concreto a 1,4 milioni di cittadini e a 300 milioni di animali, ma oggi non è nemmeno in grado di spiegare perché quella promessa sia stata disattesa. È semplicemente inaccettabile e ci aspettiamo delle risposte.”

Animal Equality ha richiesto, quindi, un riesame urgente delle risposte ricevute alle richieste di accesso agli atti, sostenendo che “l’assenza di qualsiasi documento interno relativo a una decisione tanto rilevante solleva “seri dubbi” sul fatto che siano stati effettivamente individuati tutti i documenti pertinenti o che i dipartimenti coinvolti stiano adempiendo correttamente ai propri obblighi istituzionali”.

La Commissione “ha confermato di aver ricevuto la richiesta di riesame e ha già prorogato il termine per la propria risposta. A seguito della richiesta, il Segretariato generale ha inoltre riconosciuto che, nella ricerca iniziale, non erano stati individuati ulteriori documenti relativi alla richiesta e ha avviato una nuova procedura di accesso agli atti per esaminarli“.

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