Antitrust, Confconsumatori: la tutela dei consumatori è tutela della persona

Confconsumatori sottolinea tre aspetti toccati oggi dall’Antitrust nella relazione annuale: l’innovazione, la sostenibilità ambientale e sociale, la tutela dei consumatori che non si ferma alla dimensione economica ma è tutela della persona

Innovazione, concorrenza e sostenibilità, tutela dei consumatori come tutela alla persona: sono gli aspetti che emergono dalla relazione annuale dell’Antitrust presentata oggi a Roma e che Confconsumatori riprende e considera centrali non solo nella missione dell’Autorità garante della concorrenza, ma più in generale in una tutela del consumatore che sia completa e non si fermi all’aspetto economico. Perché, appunto, riguarda l’intera persona e i suoi diritti.

Confconsumatori parte dalle parole del presidente Roberto Rustichelli: «Esiste un legame profondo e benefico tra mercato concorrenziale e garanzia dei diritti dei cittadini».

Il ruolo dell’innovazione

L’associazione argomenta che uno degli aspetti rilevanti che emergono dalla relazione è il ruolo centrale dell’innovazione.

“È significativo quanto evidenziato dal Presidente in merito al commercio elettronico, ambito nel quale l’Autorità è intervenuta per garantire ai consumatori informazioni trasparenti e veritiere su prezzi, criteri di ordinamento dei risultati, condizioni di vendita e caratteristiche dei servizi acquistati, assicurando il pieno esercizio del diritto di recesso e delle altre garanzie contrattuali. Si tratta di interventi importanti: i nostri sportelli territoriali registrano infatti numerosi casi in cui tali diritti risultano violati e che vengono segnalati dai consumatori stessi”.

Sostenibilità ambientale e sociale

L’altro tema riguarda il legame fra concorrenza e sostenibilità, ambientale e sociale. In questo caso il riferimento è alla recente integrazione del Codice del Consumo introdotta dal decreto legislativo 20 febbraio 2026 n. 30, che attua la direttiva UE 825/2024 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde.

Ha detto l’Antitrust: “La trasparenza e la correttezza della comunicazione commerciale, assicurate dall’Autorità, accrescono la fiducia dei consumatori in ordine alla veridicità dei vanti di sostenibilità che diventano un nuovo parametro del confronto concorrenziale, accanto ai tradizionali paradigmi del prezzo e della qualità del prodotto. Per questa via la sostenibilità diventa non solo un potente motore della concorrenza ma, attraverso questa, anche uno strumento cruciale di salvaguardia e promozione di interessi pubblici di rilievo costituzionale, quali la tutela dell’ambiente, la sicurezza del lavoro, la dignità della persona”.

Per Confconsumatori si tratta di una riforma di rilievo; ora serve l’impegno delle imprese per rendere effettive le dichiarazioni di sostenibilità ambientale e sociale.

Tutela della persona

Il terzo aspetto riguarda la tutela dei consumatori come tutela della persona. Il richiamo in questo caso è alla pronuncia del Consiglio di Stato che ha confermato un provvedimento dell’Antitrust in ambito farmaceutico, relativo a prezzi eccessivamente onerosi per un farmaco orfano destinato alla cura di una malattia grave. Nella decisione si afferma che «in casi del genere non c’è soltanto una distorsione della concorrenza: c’è qualcosa di più. Può esserci un attacco ai valori fondamentali delle nostre società, come l’uguaglianza dei cittadini. Le differenze nel godimento di beni essenziali non possono dipendere, oltre un certo limite, dalla capacità di reddito, senza minare la coesione sociale».

Spiega il presidente Confconsumatori Carmelo Calì: «Questa pronuncia e il richiamo dell’Antitrust confermano un principio che per noi è fondamentale: la tutela dei consumatori non può essere ridotta a un mero profilo economico o commerciale. Significa tutelare la persona nella sua interezza, garantire accesso equo ai beni essenziali e difendere valori che sono alla base della nostra convivenza civile. Il fatto che tali principi vengano affermati con chiarezza dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dal Consiglio di Stato rappresenta per noi un riconoscimento importante e uno stimolo a proseguire con determinazione nel nostro lavoro quotidiano accanto ai cittadini».