Antitrust sanziona Sky Italia per informazioni ingannevoli sul pacchetto Calcio

Si chiude l’istruttoria dell’Antitrust nei confronti di Sky Italia S.r.l., con una sanzione di 1 milione di euro a carico della società per la diffusione di informazioni ingannevoli sull’aggiudicazione dei diritti calcistici delle partite del campionato di calcio di Serie A.

Sky Italia, l’indagine dell’Antitrust

Com’è noto, DAZN si è aggiudicata i diritti televisivi per la stagione calcistica 2021/2022 e, per via dell’esito della gara, per Sky Italia non è stato possibile continuare a fornire il pacchetto Calcio così come configurato negli anni precedenti.

L’Autorità – si legge in una nota – ha accertato che Sky Italia, in violazione dell’art. 21 del Codice del Consumo, nella primavera 2021 ha diffuso indicazioni incerte in merito all’aggiudicazione dei diritti della Serie A, lasciando intendere la possibilità per i propri abbonati di poter continuare a fruire dei contenuti relativi al campionato di Serie A, come accaduto nella precedente stagione.

Infatti, a seguito della conclusione della gara per l’assegnazione dei diritti televisivi in esclusiva di sette partite di Serie A per ciascuna giornata, Sky Italia era al corrente di non poter offrire il pacchetto Sky Calcio nella composizione precedente.

“Nonostante ciò – spiega l’Autorità – la società ha ugualmente fornito ai suoi clienti informazioni che non consentivano di comprendere l’effettivo contenuto dell’offerta relativa al pacchetto Sky Calcio per la stagione 2021/2022, lasciando trapelare la possibilità che l’offerta potesse rimanere invariata rispetto al passato”.

Pertanto, secondo quanto rilevato dall’Antitrust, la condotta di Sky ha condizionato e orientato il cliente già abbonato, in particolare al pacchetto Calcio, a mantenere il pacchetto, nella prospettiva di poter usufruire degli sconti previsti per i mesi estivi ma anche, in seguito, di poter recedere senza penali.

Soltanto con una campagna terminata il 1° luglio 2021 – precisa infine l’Autorità – i messaggi sulla nuova configurazione del pacchetto Calcio, diffusi da Sky Italia in comunicazioni individuali rivolte a tutti gli abbonati, sono risultati idonei a fornire puntuali ed efficaci informazioni sugli effettivi contenuti dell’offerta calcistica.

Federconsumatori: serve una regolamentazione più efficace

Secondo Federconsumatori “L’intervento dell’Authority dimostra, ancora una volta, la necessità di una migliore regolamentazione del settore delle comunicazioni e, per quanto apprezzabile, non fa che ricordarci come le multe ex post, da sole, non siano sufficienti“.

“Ciò di cui gli utenti hanno davvero bisogno per essere efficacemente tutelati è una normativa adeguata, che preveda strumenti sanzionatori adeguati, in grado di rappresentare un concreto deterrente contro le pratiche scorrette e lesive dei diritti dei consumatori”.

“Ricordiamo peraltro che Sky non è nuova all’adozione di condotte improprie e poco trasparenti – prosegue Federconsumatori – tanto che nel 2021 è stata multata dal Garante della Privacy per le informazioni scorrette fornite nell’attività di telemarketing e dalla stessa AGCM per non aver correttamente informato i clienti relativamente al cosiddetto “Sconto Coronavirus”.

Sky Italia, UNC e Codacons: vittoria per i consumatori

Anche l’Unione Nazionale Consumatori e il Codacons hanno accolto favorevolmente la decisione dell’Antitrust.

“Va sempre garantito il diritto del consumatore a essere correttamente informato, tanto più nell’ambito dei servizi innovativi – afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unc – . Nel settore della tv a pagamento, in particolare, questa corretta informazione è resa più complicata anche dalle società di calcio, che giocano avidamente sull’assegnazione dei diritti televisivi stipulando accordi in esclusiva non certo mirati alla soddisfazione del tifoso, ma solo a massimizzare i profitti”.

Per il Codacons “Con tale sanzione l’Antitrust conferma il principio circa il diritto dei consumatori ad ottenere informazioni precise, aggiornate e puntuali circa i reali servizi offerti dalle pay-tv. Gli utenti appassionati di calcio hanno mantenuto gli abbonamenti Sky sulla base di informazioni, con un evidente danno economico insito nelle scelte effettuate dai consumatori sulla base di indicazioni non corrette. Dopo i tre provvedimenti di Agcom contro Dazn un altro punto a favore degli utenti”.

