Anziani ed emergenza caldo, le sedi Auser “aperte per ferie” 

Auser non chiude per ferie. Ci tiene a sottolinearlo il presidente dell’associazione, Enzo Costa ribadendo che “tutti i volontari e le sedi sono pronte ad ascoltare chi ha bisogno di aiuto. Lanciamo un appello per dedicare qualche ora della settimana al volontariato. Basta poco per dare serenità ad un anziano solo, una telefonata per chiedere come sta, una visita a casa per fare quattro chiacchiere, una passeggiata da fare insieme”.

L’estate può essere un periodo molto difficile e faticoso per gli anziani soli e le persone più fragili. Gli allarmi per le ondate di caldo torrido si susseguono con cadenza regolare per questo l’Auser ha messo in moto la sua rete di sedi in tutta Italia ed è pronta ad aiutare gli anziani a domicilio, con la consegna della spesa e dei pasti, il monitoraggio degli anziani fragili, con attività di socializzazione e intrattenimento presso le sedi (tutte climatizzate). Inoltre l’Auser con i suoi volontari ed il Numero Verde del Filo d’Argento 800-995988 lavora a pieno ritmo nei programmi di Emergenza Estate che i Comuni hanno messo a punto con la rete del volontariato.

Sul sito www.auser.it nella sezione speciale “Aperti per ferie”, si può consultare l’elenco in ordine alfabetico e costantemente aggiornato delle iniziative di Emergenza Estate messe a punto dai Comuni in collaborazione con il volontariato per aiutare gli anziani ad affrontare i rischi legati agli effetti del caldo e della solitudine.

È inoltre possibile scaricare e sfogliare “Aperti per ferie. Auser resta sempre con te”, una guida all’emergenza estate di facile consultazione che raccoglie tutte quelle informazioni utili per affrontare una calda estate, sicuri e sereni. Si rivolge agli anziani e spiega cosa è un eccesso di calore, quali sintomi procura, come affrontarlo, ma soprattutto come prevenirlo attraverso semplici accorgimenti. Fornisce inoltre indicazione pratiche sulle corrette abitudini alimentari da tenere durante il gran caldo e l’elenco dei numeri di emergenza da contattare in caso di bisogno.