Autostrade, ART avvia un’indagine conoscitiva per definire i diritti degli utenti

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha avviato un’indagine conoscitiva, al fine di tutelare gli utenti delle autostrade su alcuni aspetti specifici individuati a seguito delle segnalazioni pervenute all’Autorità.

L’indagine – si legge nella nota dell’Art – è volta dunque a “raccogliere ogni elemento utile ad avviare un procedimento di definizione del contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori delle aree di servizio”.

I soggetti interessati possono inviare all’Autorità, entro il 6 giugno 2022, osservazioni ed eventuali proposte motivate, con riferimento ai servizi individuati e pubblicati nel documento dedicato.

Autostrade, i possibili ambiti di intervento

Tenuto conto delle caratteristiche del settore autostradale, e proprio sulla base delle segnalazioni degli utenti, infatti, l’Art ha individuato gli ambiti di un possibile intervento regolatorio:

l’informazione all’utenza autostradale;

l’accesso alle aree di servizio e di sosta per gli autotrasportatori;

l’accessibilità e la fruibilità delle aree di servizio per le persone con disabilità e a mobilità ridotta (PMR);

l’assistenza all’utenza autostradale;

i disservizi (causati da cantieri, rallentamenti ai caselli e incidenti) che incidono sulla qualità dei servizi autostradali;

i servizi di rifornimento di GNC, GNL e GPL sulla rete autostradale;

i servizi di ricarica dei veicoli elettrici sulla rete autostradale;

i servizi di telepedaggio;

il trattamento dei reclami.

Consumatori: una buona notizia

Per Assoutenti è una buona notizia, ma “occorre accelerare sull’iter per la definizione dei risarcimenti diretti spettanti agli automobilisti”.

“Finalmente viene avviata un indagine che, seppur tardiva, potrà contribuire a definire i diritti che gli utenti possono far valere nei confronti dei concessionari autostradali – spiega il presidente Furio Truzzi – Dopo anni di disagi e disservizi qualcosa si muove, e proprio per sostenere l’indagine dell’Art Assoutenti pubblicherà, subito dopo Pasqua, un form dove i consumatori potranno segnalare problemi e criticità sul fronte dei servizi autostradali”.

“Segnalazioni che – conclude Truzzi – diverranno un dossier che sarà presentato all’Autorità, nell’ottica di una proficua collaborazione volta al riconoscimento dei diritti degli utenti”.

Un’ottima notizia anche per l’Unione Nazionale Consumatori.

“Questi diritti degli utenti avrebbero dovuto essere fissati già nelle concessioni, quando si sono svenduti monopoli pubblici per trasformali in monopoli privati – afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. – Invece l’unica cosa che fu garantita fu la remunerazione degli investimenti, con i gestori delle autostrade che avevano diritto per legge alla rivalutazione della tariffa in base all’inflazione, a differenza di dipendenti e pensionati. Poi per fortuna, grazie all’Authority dei Trasporti, a partire dal 2019 si è almeno impedito alle concessionarie di inserire voci improprie per giustificare gli aumenti dei pedaggi autostradali. Ora speriamo in un altro passo a difesa dei diritti calpestati degli automobilisti”.

