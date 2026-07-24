Benessere animale, CIWF: abbandonato il progetto per il primo allevamento di polpi al mondo

Compassion in World Farming (CIWF) celebra una vittoria storica, dopo che Nueva Pescanova ha annunciato l’abbandono dei piani per costruire il primo allevamento commerciale di polpi al mondo a Gran Canaria, in Spagna.

L’allevamento, che l’azienda ittica spagnola Nueva Pescanova intendeva costruire nell’area del porto di Las Palmas, avrebbe confinato circa un milione di polpi all’anno in vasche spoglie, causando gravi danni agli oceani. Per questo il progetto ha scatenato proteste a livello globale da parte di associazioni di protezione animale, rappresentanti della comunità scientifica, attivisti e cittadine e cittadini.

“I polpi – spiega CIWF – sono animali intelligenti, selvatici e dalla natura solitaria. Allevarli in vasche sovraffollate e spoglie avrebbe causato gravi problemi di benessere, tra cui stress, aggressività e cannibalismo. Inoltre, non esiste un metodo scientificamente riconosciuto come indolore per macellare i polpi su larga scala”.

Allevamento di polpi, il progetto e la campagna di CIWF

La notizia arriva dopo una recente iniziativa di CIWF, lanciata per chiedere all’Autorità portuale di Las Palmas di chiudere ufficialmente la domanda di autorizzazione per l’allevamento. Oltre 43.000 email sono state inviate all’Autorità per sollecitarla ad agire. Nella giornata di ieri l’Autorità portuale – riferisce l’associazione – ha confermato che Nueva Pescanova ha abbandonato i piani per costruire l’allevamento a Las Palmas.

Compassion in World Farming ha portato avanti per cinque anni una campagna per fermare il progetto, pubblicando tre importanti report, lanciato lettere aperte e mobilitato altre associazioni, esperti e celebrità affinché si unissero alla campagna.

Il progetto sollevava anche importanti preoccupazioni sul piano della sostenibilità. Un report di Compassion in World Farming pubblicato lo scorso anno ha rilevato che l’allevamento avrebbe richiesto circa 28.000 tonnellate di pesce selvatico pescato usato come mangime nel primo anno, per produrre appena 3.000 tonnellate di carne di polpo.

“Questo – spiega CIWF – avrebbe aumentato la pressione sulle popolazioni ittiche già sotto pressione, minacciando gli ecosistemi marini e le comunità costiere che dipendono dalla pesca per il loro nutrimento”.

“Dopo anni di pressione e campagne questa è una vittoria enorme per i polpi, per i nostri oceani e per tutte le persone che si sono unite a noi per fermare il primo allevamento di polpi al mondo – ha dichiarato la dott.ssa Elena Lara, Senior Research and Policy Advisor di Compassion in World Farming -. I polpi sono animali selvatici intelligenti, non merce da rinchiudere in allevamenti intensivi. La decisione di abbandonare questo progetto invia un messaggio forte e chiaro: il futuro del cibo non può essere costruito sulla sofferenza degli animali o su pratiche insostenibili. Ora i governi devono fare un passo in più, vietando l’allevamento dei polpi e impedendo l’espansione dell’acquacoltura di specie carnivore”.

Intanto Compassion in World Farming continuerà la sua campagna per denunciare la crudeltà e i danni ambientali associati all’allevamento di polpi e per chiedere ai decisori politici delle Isole Canarie, della Spagna e dell’UE di vietare questi allevamenti crudeli e impedire l’espansione dell’acquacoltura carnivora.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!