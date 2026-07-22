Caldo estremo, suini trasportati nei camion a 45 gradi e senz’acqua

Essere Animali denuncia il trasporto di suini nei camion nelle ore più calde della giornata. Temperature interne oltre 45 gradi, maiali senz’acqua per tutto il viaggio e in condizione di stress termico e grande sofferenza

Chiusi nei camion a temperature estreme, fino a 45 gradi, e senz’acqua perché i beverini non funzionavano. Nei giorni delle ondate di calore i suini hanno continuato a viaggiare verso i macelli nelle ore più critiche, sottoposti a uno stress termico che li ha fatti viaggiare in condizione di grande sofferenza. Visibile a occhio nudo: la respirazione a bocca spalancata, l’ipersalivazione, la ricerca di un minimo conforto su lettiere che però non bastavano. E poi l’assenza di acqua.

Suini trasportati a temperature estreme

Nelle prime settimane di luglio il team investigativo di Essere Animali è tornato a documentare il trasporto di animali vivi durante le giornate di allerta caldo nelle ore più torride, tra le 11:30 e le 17:30. Le attività si sono concentrate, spiega l’associazione, nei pressi dei tre principali macelli di maiali italiani destinati anche alla filiera DOP, situati in Emilia Romagna e Lombardia, nelle province di Modena e di Mantova. Per la prima volta gli attivisti hanno usato anche una termocamera, che restituisce un’immagine termica. E ha registrato temperature interne ai camion fino a 45 gradi.

Così hanno viaggiato i suini. Essere Animali ha monitorato circa dieci camion per ogni macello, per una stima di 15 mila maiali. I suini hanno viaggiato in condizioni di estremo caldo e sofferenza.

Senz’acqua

Tutti gli animali manifestavano segni di stress termico. Tutti i trasporti avevano una densità troppo elevata per quelle temperature. L’associazione ha verificato la mancanza di accesso all’acqua in tutti i camion.

E ha documentato “la presenza di una decina di maiali morti all’interno del macello, di cui uno deceduto sicuramente durante il trasporto. Le immagini, riprese con un drone, mostrano l’animale mentre viene scaricato dal camion con un muletto e successivamente gettato in un cassone destinato alla raccolta degli scarti di macellazione”.

Leggi inadeguate

È anche un problema di legislazione. Per i viaggi nazionali al di sotto delle 8 ore, spiega Essere Animali, la normativa attuale in tema di trasporto di animali vivi non obbliga a rispettare temperature massime, né prevede che gli animali debbano avere accesso all’acqua.

«Le leggi attuali – spiega Chiara Caprio, responsabile relazioni istituzionali di Essere Animali – forniscono solo dichiarazioni vaghe per i viaggi nazionali, ma è fondamentale precisare che comunque nel Regolamento UE è previsto che nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili: per questo motivo riteniamo che i viaggi documentati dal nostro team sulle autostrade italiane in questo atroce periodo estivo siano comunque al di fuori del perimetro della legalità e per questo presenteremo degli esposti alle autorità contro tutti gli soggetti coinvolti».

Dopo la diffusione delle prime immagini, il 10 luglio il Ministero della Salute ha emanato una nota ministeriale con l’obiettivo di ribadire a tutte le autorità la necessità di prediligere viaggi nelle ore meno calde della giornata e nella giusta densità, di porre attenzione al funzionamento dei ventilatori e dei rilevatori di temperatura, così come alla presenza di abbeveratoi appropriati alla specie trasportata e al loro corretto funzionamento.

Un passo apprezzato dall’associazione, ma che non risolve il tema del trasporto in condizioni di caldo estremo. Quanto trovato durante i controllo rende evidente, spiega Caprio, «la necessità di una normativa dedicata e puntuale, che sia in grado di vietare in modo chiaro e netto il trasporto con temperature estreme anche per i viaggi nazionali sotto le otto ore. La crisi climatica richiede adeguamenti normativi urgenti e non più rimandabili: a livello nazionale possiamo e dobbiamo introdurre indicazioni che tengano conto delle specificità climatiche del nostro Paese a partire già dalla fine della primavera ».