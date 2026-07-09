Divieto di gabbie negli allevamenti, raggiunte le 50 mila firme

Oltre 50 mila cittadini chiedono il divieto di gabbie negli allevamenti per tutte le specie. La proposta di legge di iniziativa popolare lanciata da Essere Animali, che lavora per porre fine agli allevamenti intensivi, ha raccolto 50 mila firme certificate, raggiungendo dunque il quorum necessario per essere presentata in Parlamento. “In poco più di tre mesi raggiunto il target, a settembre porteremo la voce dei cittadini in Parlamento”, annuncia Essere Animali.

L’iniziativa rientra nella campagna Gabbie Vuote e vuole promuovere la transizione al cage-free, agli allevamenti senza gabbie, riducendo così le sofferenze di 40 milioni di animali che ancora oggi vivono rinchiusi in gabbia negli allevamenti italiani. Nella società civile c’è un generale sostegno allo stop alle gabbie e, più in generale, a una maggiore attenzione al benessere animale.

«Grazie a decine di migliaia di cittadine e cittadini preoccupati per le enormi sofferenze che gli animali rinchiusi all’interno degli allevamenti intensivi in Italia vivono ogni giorno, quest’anno abbiamo la possibilità di fare la storia: chiedere al Parlamento di avviare un iter per introdurre un divieto a livello nazionale per una delle crudeltà più anacronistiche ancora in vigore nel nostro Paese, l’allevamento in gabbia», afferma Chiara Caprio, responsabile relazioni istituzionali di Essere Animali.

Quanti animali allevati in gabbia?

In Italia si stima che più di 17 milioni di galline ovaiole, 13 milioni di conigli, quasi 600.000 scrofe, 1,5 milioni di vitelli e 8 milioni di quaglie siano allevate in gabbia, per un totale di oltre 40 milioni di animali. La stessa Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha raccomandato in diversi pareri scientifici la necessità di eliminare le gabbie per garantire maggior benessere degli animali negli allevamenti. La proposta di legge è stata depositata in Cassazione lo scorso 12 marzo insieme a The Good Lobby e a persone della società civile; la raccolta firme si chiuderà ufficialmente il 16 settembre, poi Essere Animali depositerà il progetto di legge e le sottoscrizioni presso una delle due Camere.

Livestock Strategy, due date

Segnali positivi arrivano intanto dalla Commissione europea. Questa settimana Bruxelles ha infatti pubblicato la sua Livestock Strategy, la strategia per la zootecnia, che apre al benessere animale e alla necessità di dare risposta all’iniziativa dei cittadini europei End the Cage Age per il divieto alle gabbie negli allevamenti.

La strategia europea prevede che “entro la fine del 2026 la Commissione presenterà una proposta per aggiornare le norme sul benessere degli animali relative alle galline ovaiole e ai polli da carne, seguita da una proposta sul benessere dei suini nel 2027”.

«È un segnale importante che la Commissione abbia finalmente fissato una tempistica chiara per queste due specie – prosegue Caprio – Se gli impegni saranno rispettati, le future norme potranno migliorare concretamente la vita di oltre 160 milioni di animali ogni anno e rappresenteranno una prima risposta alle richieste di milioni di cittadini europei che chiedono da tempo di superare l’uso delle gabbie negli allevamenti».

Nel resto dell’Europa, ricorda Essere Animali, sono diversi i Paesi che si sono già impegnati per vietare l’uso delle gabbie negli allevamenti. Nel caso delle scrofe, il divieto è già realtà in Svezia, e a breve seguiranno Danimarca, Austria, Finlandia, Germania e Paesi Bassi, che completeranno la transizione entro il 2035-40. Nel caso delle galline ovaiole, le gabbie convenzionali sono già vietate dalla legislazione comunitaria dal 2012. In Austria e Lussemburgo è in vigore un divieto anche per quelle arricchite, e presto seguiranno anche Germania (che ha un periodo di transizione che va dal 2026 al 2029), Repubblica Ceca (a partire dal 2027) e Slovenia (dal 2029). In Francia non è possibile costruire nuovi allevamenti con le gabbie già dal 2018.

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