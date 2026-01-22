Trasporto di animali vivi, sondaggio: per gli europei è sempre più inaccettabile

Caldo o freddo eccessivi, spazi angusti, viaggi ammassati per lunghissime ore, tragitti estenuanti. A volte i trasporti di animali vivi sono disastri annunciati, come quando rimangono bloccati in mare in viaggi che si allungano a dismisura. Anche via terra, ci sono trasporti lunghissimi: in Italia arrivano suinetti dalla Danimarca, agnelli dalla Romania, e spesso i blitz delle associazioni animaliste denunciano condizioni di viaggio improntate alla sofferenza, come appunto nei trasporti degli agnellini che vengono dall’Est. A tutto questo fa però da contraltare una diffusa consapevolezza dell’opinione pubblica, sempre più preoccupata del benessere animale e incline a ritenere i trasporti di animali vivi su lunga distanza qualcosa di inaccettabile o comunque da superare. Ed è questo il quadro che emerge da un nuovo sondaggio condotto in nove Paesi europei, tra cui l’Italia, commissionato da Eurogroup for Animals, Essere Animali e LAV, e presentato oggi al Parlamento europeo.

Benessere animale vs trasporti

C’è una crescente sensibilità dei cittadini verso le sofferenze degli animali trasportati, costretti a lunghi viaggi, spesso in condizioni estreme. Oltre otto cittadini su dieci (82%) nell’Unione Europea sono preoccupati per il benessere degli animali durante il trasporto, una percentuale che fra i cittadini italiani arriva al 90%.

Il 72% degli europei, e l’81% fra gli italiani, è a favore dell’introduzione di leggi nazionali ed europee più rigorose sul trasporto di animali. C’è anche una certa disponibilità a sostenere tutto questo con un qualche impegno economico: il 64% degli europei, il 66% degli italiani, sarebbe disposto a spendere qualcosa in più per condizioni di trasporto migliori.

L’80% dei cittadini ritiene che i viaggi a lunga distanza causino sofferenze agli animali, in particolare a quelli più vulnerabili. Fino all’84% degli intervistati si dichiara favorevole a regole più severe o al divieto di trasporto per animali gravidi o non svezzati.

1 miliardo e mezzo di animali in viaggio dentro e fuori la Ue

Ogni anno, ricorda Essere Animali, oltre un miliardo e mezzo di animali vengono trasportati in Europa e fuori dai confini europei in viaggi che possono durare intere settimane e anche su navi cargo.

Le condizioni climatiche possono essere estreme, sia per il caldo che per il freddo, e gli animali possono essere esposti anche a temperature che raggiungono 50 gradi, senza accesso adeguato all’acqua. Le condizioni di viaggio, documentate da diverse incursioni degli animalisti, a volte li vedono ammassati sui camion, disidratati. Sono animali che si feriscono, molti non sopravvivono al viaggio, e le condizioni sono particolarmente dure per i più piccoli, per gli animali non svezzati o per quelli gravidi.

Ridurre il trasporto di animali vivi

Le associazioni chiedono alle istituzioni europee di proteggere meglio di animali trasportati e ridurre il trasporto di animali vivi su lunghe distanze e a condizioni proibitive. Ma denunciano anche che “alcune delle proposte di modifica attualmente in discussione hanno sollevato forti preoccupazioni tra le organizzazioni per la tutela degli animali, poiché rischiano di rendere del tutto inefficace la riforma normativa tanto attesa e urgente”.

«Questi numeri dimostrano chiaramente che i cittadini europei, anche in Italia, chiedono un cambiamento: meno sofferenza, più tutele e regole più severe – dichiarano le associazioni Essere Animali e LAV – In Italia questa sensibilità è ancora più evidente, con nove cittadini su 10 che si dichiarano preoccupati e sette su 10 che ritengono il trasporto su lunga distanza inaccettabile».

È un lavoro che va nella direzione del superamento del trasporto di animali vivi, quello che appunto chiedono per l’Italia le associazioni membri attivi di Eurogroup for Animals (ALI, Animal Equality Italia, CIWF, Essere Animali, e LAV).

«Se l’Unione Europea vuole davvero essere leader nel “benessere animale”, deve riconoscere effettivamente che gli animali allevati non sono merci, ma esseri senzienti, e muoversi verso il divieto del trasporto di animali vivi. È giunto il momento che le istituzioni europee ascoltino le richieste dei propri cittadini e mettano al centro delle proprie politiche la tutela degli animali e la transizione verso un modello di produzione alimentare non basato sulla sofferenza degli animali».