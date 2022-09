Benessere degli animali durante il trasporto, Efsa: più spazio e viaggi più brevi

Più spazio, temperature più basse e riduzione al minimo dei tempi di viaggio: sono le raccomandazioni per migliorare il benessere degli animali durante il trasporto, espresse dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa).

Concedere più spazio, abbassare le temperature massime e fare viaggi più brevi sono tutti elementi necessari per migliorare il benessere degli animali d’allevamento durante il trasporto.

Il parere dell’Efsa viene consegnato alla Commissione europea nell’ambito di una serie di cinque pareri scientifici intesi a coadiuvare la revisione in corso della legislazione sul benessere degli animali nell’Unione europea (UE), elemento cardine della strategia UE “dal produttore al consumatore” (Farm to Fork).

Benessere degli animali durante il trasporto, cosa fare

«Le buone pratiche per il benessere degli animali non solo riducono inutili sofferenze, ma contribuiscono anche a rendere gli animali più sani. Si tratta di un elemento cardine per la sicurezza della filiera degli alimenti, considerati gli stretti nessi tra il benessere degli animali, la loro salute e le malattie veicolate da alimenti, in linea con il principio di salute unica globale (One Health) al quale l’EFSA si ispira», ha detto Guilhem de Seze, responsabile del dipartimento dell’EFSA che si occupa di valutazione dei rischi.

I pareri scientifici sul benessere degli animali durante il trasporto riguardano ovini e caprini, cavalli e asini, bovini (vacche e vitelli), suini e animali trasportati in contenitori, compresi i volatili domestici (polli, galline ovaiole, tacchini, ecc.) e i conigli.

Per i bovini, i suini e i cavalli ad esempio, Efsa individua a 25 gradi la temperatura critica per il viaggio; a 32 gradi per le pecore tosate. Per gli animali trasportati in containers quali pollame e conigli, l’Efsa raccomanda che la durata del viaggio sia il periodo complessivo di permanenza degli animali nei contenitori e che il tempo massimo di viaggio sia di 12 ore. Per i pulcini di un giorno di età l’unico modo per evitare ripercussioni sul benessere, dice l’Efsa, è quello di trasportare le uova fecondate facendole poi schiudere nell’allevamento di arrivo.

Le conclusioni dell’Efsa rappresenteranno la base per la revisione della legislazione sulla tutela degli animali durante il trasporto (entrata in vigore nel 2005) da parte della Commissione europea, che vuole allinearla alle più recenti evidenze scientifiche, ampliarne il campo di applicazione, renderne più facile l’applicazione e garantire un livello più elevato di benessere degli animali. La proposta di revisione della Commissione è attesa per la seconda metà del 2023.

