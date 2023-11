Adiconsum Sardegna ha presentato un esposto all’Antitrust, per denunciare i prezzi del trasporto aereo verso la Sardegna in occasione delle festività natalizie

Caro-voli, Adiconsum: oltre 600 euro per tornare in Sardegna a Natale (foto Pixabay)

Chi vive fuori dalla Sardegna dovrà affrontare spese molto alte, e per qualcuno proibitive, per poter tornare per Natale. Un viaggio in aereo di andata e ritorno durante le festività natalizie può arrivare a costare più di 600 euro: la denuncia arriva oggi da Adiconsum Sardegna, che torna ad attaccare il fenomeno del caro-voli annunciando un esposto all’Antitrust.

Caro-voli, quanto costa tornare in Sardegna per Natale?

In base a un’indagine realizzata il 10 novembre 2023, attraverso la piattaforma specializzata Skyscanner, un viaggio per arrivare a Cagliari il 23 dicembre e ripartire il 7 gennaio, costa 243 euro se si parte da Verona, 252 euro da Bologna, 280 euro da Torino e addirittura 349 euro da Venezia, spiega l’associazione.

Se si viaggia da Roma, e si è disposti a ripartire da Cagliari alle prime ore del mattino, la spesa per il biglietto è di 143 euro, ma se si scelgono orari più comodi la tariffa, a seconda della compagnia scelta, può arrivare a 442 euro. Va peggio se si parte da Milano: in questo caso la tariffa minima è di 199 euro, ma occorre imbarcarsi la notte del 23 dicembre alle ore 23:50 da Orio al Serio e ripartire da Cagliari alle 22:25. Se si cambia orario la spesa, a secondo della compagnia, può arrivare fino a 604 euro a biglietto.

Carissimo, nelle stesse date (andata 23 dicembre, ritorno 7 gennaio), volare su Olbia da Torino: servono 365 euro, spesa che varia tra 126 e 408 euro se si viaggia da Milano, e tra 87 e 257 euro da Roma. Per la tratta Milano-Alghero, nelle medesime date, la spesa per il biglietto è compresa tra 180 e 431 euro, da Roma tra 182 e 314 euro.

“Tariffe che ovviamente non includono spese aggiuntive, come bagaglio a mano o scelta del posto a sedere, servizi che fanno salire non poco i costi a carico dei viaggiatori, e che purtroppo sono destinate ad aumentare nei prossimi giorni, con l’incremento della domanda da parte dei viaggiatori”, afferma il presidente Giorgio Vargiu.

“Abbiamo deciso di vederci chiaro in tema di caro-voli – conclude – e per questo presentiamo un esposto all’Antitrust, affinché accerti se vi siano possibili pratiche scorrette o speculazioni a danno di chi arriva in Sardegna nel periodo natalizio. Da parte nostra continueremo a monitorare i prezzi dei voli da qui a Natale, denunciando qualsiasi abuso a danno degli utenti”.

