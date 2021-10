In un nuovo dossier Amnesty Italia denuncia che i lavoratori sanitari nelle case di riposo sono stati sottoposti a ritorsioni, misure disciplinari, clima di paura e licenziamenti per aver criticato la risposta alla pandemia nelle RSA

Case di riposo, Amnesty: lavoratori messi a tacere per aver criticato la risposta alla pandemia

«Le cooperative e le strutture residenziali pubbliche hanno messo la museruola alle persone che hanno denunciato o parlato con la stampa», ha detto un lavoratore di una RSA privata. Nelle case di riposo italiane, operatori sanitari e sociosanitari sono stati sottoposti a ritorsioni per aver criticato la risposta alla pandemia da Covid 19. Alcuni hanno subito procedimenti disciplinari e licenziamenti. Uno su tre denuncia un clima di paura e di ritorsioni sul posto di lavoro.

Sono lavoratori messi a tacere per aver criticato la risposta alla pandemia, in quelle stesse case di riposo – le residenze sociosanitarie e socioassistenziali – che hanno contato migliaia di morti. L’8,5% degli ospiti nelle case di riposo sono morti nei primi mesi della pandemia, dicono alcune stime.

Case di riposo, le indagini di Amnesty

“Messi a tacere e inascoltati in piena pandemia” è il nuovo dossier di Amnesty International che fa luce su quanto accaduto nelle RSA in Italia.

Il primo studio, Abbandonati, lanciato a dicembre 2020, aveva così definito gli anziani che hanno perso la vita all’interno delle strutture di residenza sociosanitarie e socioassistenziali in Italia, migliaia dall’inizio della pandemia. E aveva analizzato le criticità emerse nella gestione dell’emergenza sanitaria all’interno delle case di riposo.

Ora l’associazione punta i riflettori sui lavoratori delle RSA, sottoposti a critiche, vessazioni e ritorsioni per aver criticato la risposta delle istituzioni alla pandemia da Covid-19 nelle case di riposo.

«Dall’inizio della pandemia da Covid-19, migliaia di persone anziane hanno perso la vita all’interno delle strutture di residenza sociosanitarie e socioassistenziali in tutta Italia, dove il personale sanitario e sociosanitario a loro dedicato ha spesso subito ritorsioni e misure disciplinari per aver denunciato le condizioni lavorative precarie, estenuanti e insicure», denuncia Amnesty.

“Messi a tacere e inascoltati”

Questo secondo rapporto, Messi a tacere e inascoltati, analizza dunque le ritorsioni e provvedimenti disciplinari, incluso il licenziamento, subiti dal personale sanitario e sociosanitario delle case di riposo solo per aver denunciato presunte irregolarità sul posto di lavoro o preoccupazioni per la propria sicurezza o per quella degli ospiti anziani.

Datori di lavoro sia pubblici che privati, spiega Amnesty, hanno impedito al personale di godere del diritto alla libertà di espressione e alla libertà di associazione, che include il diritto a riunirsi in sindacato e a cercare, ricevere e diffondere informazioni.

«Invece di affrontare le criticità sollevate, come quelle sull’uso dei dispositivi di protezione individuale e sul numero dei contagi nelle strutture residenziali, i datori di lavoro hanno imposto il silenzio, effettuato licenziamenti ingiusti e adottato misure antisindacali».

Fra febbraio e agosto del 2021 Amnesty International ha parlato con 34 tra operatori e operatrici in servizio nelle strutture residenziali durante la pandemia da Covid-19, così come con avvocati, esperti del settore e sindacalisti. È un settore con l’85% di presenza femminile, in cui manca personale, ci sono bassi stipendi e condizioni precarie di lavoro.

Case di riposo, misure disciplinari e antisindacali

Un terzo delle persone intervistate ha denunciato un clima di paura e ritorsioni sul posto di lavoro. Gli avvocati hanno riferito di oltre dieci casi di procedimenti disciplinari e di licenziamenti, riguardanti anche rappresentanti sindacali che avevano denunciato la mancanza di adeguate misure sanitarie e di sicurezza in varie strutture residenziali sia pubbliche che private.

In quelle stesse case di riposo, nei primi mesi della pandemia c’è stato un numero sconvolgente di decessi.

«Fino al 29 settembre 2021, in Italia la pandemia da Covid-19 aveva causato oltre 130.200 decessi, il 95 per cento dei quali relativi a persone ultrasessantenni. Secondo alcune stime, l’8,5 per cento di tutte le persone ospitate nelle strutture residenziali è deceduto nei primi mesi della pandemia», dice Amnesty.

Violazione del diritto alla vita, alla salute, del diritto alla libertà d’espressione, associazione e di riunirsi in sindacato: nelle case di riposo sono state violati i diritti degli anziani e dei lavoratori.

Amnesty chiede una commissione parlamentare di inchiesta

Amnesty chiede al Parlamento italiano di istituire una commissione parlamentare di inchiesta sulla salute e sulla sicurezza degli anziani nelle case di cura in pandemia e sulla violazione dei diritti subiti dagli anziani e dai lavoratori delle RSA.

La Commissione dovrebbe esaminare le preoccupazioni sollevate dal personale e dai sindacati in tema di sicurezza, salute e precarie condizioni di lavoro durante la pandemia da Covid-19 e nel periodo precedente nelle case di riposo. Amnesty chiede poi di modificare l’attuale quadro legislativo sul whistleblowing assicurando che tutti i datori di lavoro mettano in atto sistemi che consentano ai lavoratori di segnalare i rischi per la salute e la sicurezza garantendo una protezione adeguata per quanto riguarda riservatezza e indipendenza.

«Amnesty International chiede al parlamento italiano di portare a termine le fasi necessarie per istituire una commissione d’inchiesta indipendente che indaghi sulla risposta delle autorità alla pandemia da COVID-19; tale commissione dovrà inoltre avere uno specifico focus sulle strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali e prendere in seria considerazione le gravi preoccupazioni espresse da lavoratrici, lavoratori e sindacati in merito a salute, sicurezza e cattive condizioni di lavoro», si legge nel dossier.