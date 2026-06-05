Cittadinanzattiva, “1000 Buoni Giorni”: nuova campagna per l’equità

Presentata al Senato la campagna “1000 Buoni Giorni”: Cittadinanzattiva propone un programma nazionale e europeo per ridurre le disuguaglianze nei servizi per la prima infanzia e garantire pari opportunità fin dal concepimento.

Promuovere un programma di azioni concrete per tutelare i primi mille giorni di vita – dal concepimento ai due anni – significa intervenire nella fase più decisiva dello sviluppo umano. È in questo arco temporale che si pongono le basi della salute fisica, cognitiva ed emotiva dell’individuo. Eppure, oggi in Italia, questo diritto fondamentale appare ancora frammentato e fortemente condizionato dal luogo di nascita e dalle condizioni socio-economiche della famiglia. È questo il cuore della campagna “1000 Buoni Giorni”, presentata da Cittadinanzattiva presso la Sala Nassirya del Senato, con l’obiettivo di trasformare la prima infanzia in una leva concreta di equità sociale, salute pubblica e innovazione del welfare.

Una rete per mettere in connessione famiglie e servizi

La campagna nasce con l’ambizione di costruire una piattaforma civica multidimensionale, capace di mettere in relazione famiglie, istituzioni, professionisti sanitari, educatori, Terzo Settore e comunità territoriali.

L’obiettivo è superare la frammentazione attuale attraverso un sistema integrato di interventi, in cui i primi mille giorni non siano più affidati alla casualità dei servizi disponibili sul territorio, ma diventino una priorità strutturata e riconosciuta a livello nazionale.

Le disuguaglianze territoriali nei primi anni di vita

L’analisi civica dei modelli regionali evidenzia differenze significative nell’accesso ai servizi per la prima infanzia: consultori, servizi educativi 0-3 anni, percorsi di salute mentale perinatale e sostegno alla genitorialità.

Le opportunità di crescita di un bambino continuano troppo spesso a dipendere dal territorio di nascita e dalla capacità delle reti locali di garantire servizi accessibili e integrati.

Dallo studio emergono diversi approcci regionali: alcune realtà puntano su programmi dedicati e strutturati sui 1000 giorni con sistemi di monitoraggio; altre valorizzano il ruolo dei consultori e del percorso nascita; altre ancora adottano modelli sociosanitari integrati che mettono in rete servizi educativi, sanitari e comunitari; altre infine orientano le politiche in chiave di equità sociale, con particolare attenzione alle aree interne e alle famiglie più vulnerabili.

La richiesta di una governance nazionale stabile

“La tutela della salute dei più piccoli e il sostegno alle famiglie non possono dipendere dal codice postale o dalle condizioni socio-economiche”, ha dichiarato Anna Lisa Mandorino, Segretaria generale di Cittadinanzattiva.

Secondo l’organizzazione, è necessario rafforzare la rete di prossimità, a partire dai consultori come presidi territoriali integrati, semplificare l’accesso ai servizi e costruire una governance nazionale stabile dedicata ai primi mille giorni.

L’investimento precoce, viene sottolineato, non rappresenta solo una scelta sanitaria o sociale, ma un intervento strategico per ridurre le disuguaglianze e rafforzare la coesione della comunità.

Una prospettiva europea: l’“EU First 1000 Days Act”

La campagna di Cittadinanzattiva si estende anche alla dimensione europea, con la proposta di un “EU First 1000 Days Act” capace di trasformare le attuali raccomandazioni in diritti esigibili.

L’obiettivo è definire standard comuni su salute materno-infantile, nutrizione, educazione, prevenzione e accesso ai servizi, superando la frammentazione delle politiche nazionali e rafforzando l’equità tra gli Stati membri.

In questa visione, i primi mille giorni diventano non solo una priorità sociale, ma un investimento strategico sul capitale umano europeo.

“1000 Buoni Giorni Lab”: azioni concrete sul territorio

Accanto alla dimensione istituzionale, la campagna prevede l’avvio di una piattaforma civica operativa: “1000 Buoni Giorni Lab”.

Il programma include laboratori territoriali, percorsi formativi per genitori e operatori, sportelli di tutela per le famiglie in difficoltà e una piattaforma digitale gratuita con materiali informativi e buone pratiche.

A questo si affianca una campagna di comunicazione nazionale dedicata alla sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia, la prevenzione precoce e l’equità di accesso ai servizi.

Una sfida culturale prima ancora che politica

La sfida dei primi mille giorni non riguarda solo l’organizzazione dei servizi, ma anche un cambio di paradigma culturale: riconoscere che le disuguaglianze non iniziano a scuola o nell’età adulta, ma nei primissimi mesi di vita.

Intervenire in questa fase significa agire alla radice delle disuguaglianze, costruendo le basi per una società più equa, coesa e capace di garantire pari opportunità fin dall’inizio.