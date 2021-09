Clausole vessatorie, MC: vigileremo sull’operato di Google, Dropbox e Apple

L’Antitrust ha emanato recentemente tre provvedimenti contro Google, Apple e Dropbox, con i quali ha dichiarato vessatorie alcune clausole contenute nei termini e nelle condizioni generali applicate da queste società nei confronti degli utenti.

I provvedimenti sopraggiungono alla conclusione di un procedimento iniziato nell’agosto dell’anno scorso, al quale ha partecipato anche Movimento Consumatori, quale associazione interpellata a presentare le proprie osservazioni sui profili di illegittimità riscontrati.

“Movimento Consumatori – afferma Paolo Fiorio, coordinatore del Servizio legale MC – vigilerà sull’operato delle tre società assicurandosi che provvedano rapidamente a modificare le clausole, adeguandosi alla decisioni dell’Agcm. Nel caso in cui non venissero modificate le clausole giudicate vessatorie, MC avvierà ogni possibile iniziativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori”.

Le clausole vessatorie

MC ricorda, dunque, che l’Agcm ha dichiarato vessatorie: l’esclusione di responsabilità delle società per il caso di perdita dei dati degli utenti, in quanto forma illegittima di limitazione della responsabilità del professionista, la facoltà di sospendere o interrompere l’accesso dell’utente ai servizi unicamente sulla base della volontà del professionista, e senza il necessario rispetto di un termine di preavviso, e la previsione del diritto del solo professionista di modificare liberamente le caratteristiche del prodotto o del servizio (compreso il prezzo) senza indicare i giustificati motivi, necessari invece per legge.