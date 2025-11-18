La Commissione europea ha avviato tre indagini di mercato sui servizi di cloud computing nell’ambito della Legge sui mercati digitali (DMA). L’obiettivo è duplice: verificare se Amazon Web Services e Microsoft Azure debbano essere considerati “gatekeeper” e valutare se le regole attuali bastino a prevenire comportamenti sleali nel settore.

Cos’è il cloud computing

Il cloud è come un grande “magazzino digitale” dove aziende e utenti possono archiviare dati, usare programmi e far girare servizi senza doverli ospitare sui propri computer. Invece di comprare server e infrastrutture, si affitta tutto online: capacità di calcolo, spazio, strumenti di sicurezza, piattaforme per sviluppatori.

È un modello che ha permesso a tantissime imprese di crescere più velocemente e a tecnologie come l’intelligenza artificiale di diventare alla portata di molti. Ed è proprio perché il cloud è così importante che Bruxelles vuole capire se il mercato sia davvero aperto e competitivo.

AWS e Azure sotto esame: sono davvero porte d’accesso obbligate?

Due delle tre indagini riguardano direttamente i due colossi. Anche se non superano tutte le soglie quantitative fissate dalla DMA, i dati raccolti negli ultimi anni mostrano che AWS e Azure detengono posizioni molto forti e beneficiano di importanti effetti di rete.

Bruxelles vuole capire se, di fatto, agiscano come gatekeeper — cioè come punti di passaggio quasi obbligati per molte imprese e sviluppatori. Se la risposta sarà sì, i loro servizi cloud verranno aggiunti a quelli già soggetti agli obblighi della DMA.

Interoperabilità, dati e contratti: gli altri nodi critici

La terza indagine va oltre i singoli operatori e si concentra sul funzionamento del mercato. La Commissione sta raccogliendo informazioni da aziende e fornitori su diversi problemi ricorrenti:

difficoltà di interoperabilità tra servizi cloud;

accesso limitato o condizionato ai dati aziendali;

pratiche di abbinamento e aggregazione dei servizi;

clausole contrattuali che rendono complicato cambiare provider.

L’obiettivo è capire se la DMA, così com’è, sia sufficiente a garantire equilibrio e concorrenza nel cloud europeo.

Le tempistiche e le possibili conseguenze

Le indagini su AWS e Azure dovrebbero concludersi entro 12 mesi. Nel caso venissero designati come gatekeeper, Amazon e Microsoft avrebbero poi sei mesi per adeguare i loro servizi cloud ai nuovi obblighi: maggiore trasparenza, interoperabilità e stop a pratiche che potrebbero limitare la concorrenza.

L’indagine più ampia sul settore porterà invece a una relazione finale entro 18 mesi. Da questa potrebbero scaturire modifiche della DMA tramite atto delegato.

Perché Bruxelles non vuole abbassare la guardia

La Legge sui mercati digitali nasce per evitare che pochi operatori globali controllino gli snodi essenziali dell’economia digitale. Anche quando non vengono superate le soglie numeriche, la Commissione può indagare se un’azienda esercita comunque un potere significativo come gateway tra imprese e utenti.

A supporto dell’indagine, Bruxelles lavora insieme all’Autorità olandese per i consumatori e i mercati (ACM), che partecipa con una squadra investigativa congiunta.

Un passaggio chiave per il futuro del cloud europeo

Le conclusioni delle tre indagini potrebbero influenzare in modo profondo il mercato: dalla possibile classificazione di AWS e Azure come gatekeeper, fino all’aggiornamento delle regole che disciplinano tutto il settore.

Quel che è certo è che la posta in gioco è alta: il cloud è la dorsale dell’innovazione digitale e l’UE vuole assicurarsi che rimanga uno spazio aperto, competitivo e capace di sostenere lo sviluppo tecnologico europeo.