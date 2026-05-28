Gli italiani continuano a riconoscere nei musei un presidio fondamentale per la tutela e la conservazione del patrimonio artistico nazionale. Tuttavia, accanto alla funzione tradizionale di custodia delle opere, emerge con forza una nuova esigenza: vivere la cultura come esperienza coinvolgente, accessibile e capace di creare partecipazione.

È quanto emerge dal rapporto “Musei di vetro. Il nuovo rapporto degli italiani con i luoghi della cultura” presentato dal Censis, che restituisce una fotografia aggiornata delle aspettative del pubblico nei confronti delle istituzioni culturali.

Secondo l’indagine, l’89% degli italiani considera più importante investire in esperienze culturali piuttosto che acquistare beni di lusso. Un dato che conferma quanto il desiderio di vivere momenti significativi legati all’arte, alla conoscenza e alla socialità sia oggi centrale nelle abitudini delle persone.

Il prezzo dei biglietti frena la partecipazione

Nonostante il crescente interesse verso la cultura, il rapporto evidenzia alcuni limiti che continuano a pesare sulla partecipazione. Per quasi la metà degli intervistati (47%), infatti, il costo del biglietto rappresenta ancora un ostacolo importante.

Molti cittadini ritengono necessario rendere l’offerta culturale più accessibile, sia dal punto di vista economico sia sotto il profilo della fruizione. Il 44% degli italiani vede infatti nell’ingresso libero o in formule agevolate una possibile soluzione per aumentare la partecipazione ai luoghi della cultura.

A questo si aggiunge una quota significativa di persone che lamenta una scarsa comprensione dei contenuti espositivi, segnale di come musei e istituzioni siano chiamati a ripensare il modo di comunicare e raccontare il patrimonio.

Musei tra educazione e intrattenimento

Per il 43% degli italiani, la missione principale dei musei resta la conservazione del patrimonio artistico e storico. Subito dopo emerge però il valore educativo: il 34,9% degli intervistati attribuisce ai musei un ruolo centrale nella trasmissione della conoscenza.

Le nuove generazioni e i pubblici più dinamici sembrano però chiedere qualcosa in più. Per il 15,3% degli intervistati, infatti, i luoghi della cultura dovrebbero offrire esperienze piacevoli e coinvolgenti da vivere nel tempo libero, trasformandosi in spazi capaci di unire apprendimento, intrattenimento e condivisione.

Meno centrale, almeno secondo i dati raccolti, appare invece la funzione sociale dei musei: solo il 5,2% ritiene prioritario il loro ruolo nel promuovere inclusione, benessere e socialità all’interno delle comunità.

Cresce la spesa per le esperienze culturali

Il rapporto del Censis mostra anche un cambiamento significativo nelle abitudini di consumo culturale degli italiani. Tra il 2004 e il 2024, mentre la spesa complessiva delle famiglie per la cultura è diminuita del 33,9%, quella destinata alle esperienze culturali — come concerti, cinema, teatro, mostre e musei — è aumentata del 36%.

Un dato che evidenzia come le persone siano sempre meno interessate al possesso materiale e sempre più orientate verso attività capaci di generare emozioni, partecipazione e valore personale.

Il futuro dei musei passa dall’innovazione

Le visite guidate tradizionali continuano a essere tra le formule più apprezzate dal pubblico, ma cresce anche l’interesse verso modalità di fruizione più immersive e interattive.

Sebbene gli strumenti esperienziali innovativi — come gamification, installazioni interattive e proiezioni immersive — siano ancora poco diffusi, il rapporto suggerisce che il futuro dei luoghi della cultura potrebbe passare proprio dalla capacità di integrare tecnologie, narrazione e coinvolgimento emotivo.

La sfida per musei e istituzioni culturali sarà quindi quella di trovare un equilibrio tra tutela del patrimonio e innovazione, rendendo la cultura sempre più accessibile, comprensibile e vicina alle persone.