Ddl Concorrenza, le proposte di Assoutenti in tema di RC Auto

“La legge sulla concorrenza e la legge delega sul fisco andranno in Consiglio dei ministri a settembre”. Lo confermano all’ANSA fonti di Palazzo Chigi. “La scelta – si legge – è coerente con la ‘road map’ delle riforme indicata nel Recovery plan”.

Una notizia accolta favorevolmente da Assoutenti.

“Il rinvio della riforma consentirà alle associazioni dei consumatori di presentare osservazioni e proposte su una riforma, quella sulla concorrenza, che interessa in modo diretto gli utenti – spiega il presidente Furio Truzzi – Per questo Assoutenti chiede a Governo e Parlamento di essere audita nell’ambito dei nuovi provvedimenti che saranno adottati, affinché si arrivi a norme in grado di rafforzare i diritti dei consumatori e incrementare realmente la concorrenza in Italia”.