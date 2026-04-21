Decreto sicurezza, Cittadinanzattiva: il “premio sui rimpatri” fa saltare le regole democratiche

Monta la protesta contro il “premio sui rimpatri” previsto dal decreto sicurezza, che andrà cambiato e convertito in legge entro il 25 aprile. Cittadinanzattiva: “Siamo al fianco dell’Avvocatura e alle organizzazioni della società civile che hanno espresso la propria contrarietà al decreto sicurezza e che da subito hanno chiesto il ritiro delle misure gravemente lesive del diritto di difesa delle persone straniere”

“Sulla norma “premio sui rimpatri” sono saltate tutte le regole democratiche. Chiediamo una decisa inversione di rotta”. La protesta di Cittadinanzattiva riguarda il decreto sicurezza e la norma relativa a un “premio” economico agli avvocati nel caso i migranti accettino il rimpatrio volontario.

Nel decreto sicurezza è stata infatti inserita una norma che prevede un incentivo di 615 euro per gli avvocati che seguono un pratica di “rimpatrio volontario” del migrante se decide di tornare nel paese di origine. Il Quirinale ha chiesto di cambiare il decreto. I tempi sono stretti perché i termini di conversione del decreto scadono sabato 25 aprile.

La protesta degli avvocati: diritto alla difesa

La norma ha suscitato la contestazione degli stessi avvocati.

Il Consiglio nazionale forense, l’organismo che rappresenta l’avvocatura italiana, ha smentito di essere stato consultato. “In merito alla norma del decreto sicurezza che attribuisce al Consiglio Nazionale Forense un ruolo nel processo di rimpatrio degli immigrati e nella gestione dei pagamenti dei legali coinvolti, il CNF precisa di non essere mai stato informato di tale coinvolgimento: né prima della presentazione dell’emendamento, né durante il suo iter parlamentare, né dopo la sua approvazione. L’istituzione chiede che il Parlamento intervenga per eliminarne ogni coinvolgimento, sottolineando che le attività previste non rientrano tra le proprie competenze istituzionali”.

L’Organismo Congressuale Forense ha protestato e ha proclamato lo stato di agitazione chiedendo di modificare il testo a tutela dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto.

“Il recente decreto sicurezza aveva già inopinatamente escluso di fatto il diritto del migrante ad accedere al patrocino a spese dello Stato – denuncia l’Organismo, che si occupa della rappresentanza sindacale dell’avvocatura – Oggi si introduce un compenso all’avvocato, subordinato esclusivamente all’assistenza al reimpatrio volontario del migrante e da corrispondere all’esito della partenza dello straniero. Il testo licenziato, nella logica che lo ispira e nelle conseguenze che ne derivano, non solo lede il diritto di difesa effettiva dell’individuo, ma addirittura stravolge il ruolo e la funzione dell’avvocato, essenziale nel garantire l’assetto democratico del nostro ordinamento. La persona, migrante o cittadino che sia, ha diritto a una difesa effettiva e a un difensore che sia ed appaia privo di interessi rispetto alle scelte da adottare nella difesa dell’assistito”.

L’Organismo ribadisce che “l’attività difensiva ha, quale sua prerogativa, la libertà da qualunque potere e che alcun compenso può essere subordinato o previsto solo in ragione di una sorta di collaborazione da parte dell’avvocato nel conformare la sua attività e le sue scelte agli obiettivi perseguiti dalla politica”.

Cittadinanzattiva: il decreto sicurezza lede le libertà costituzionali

L’iter parlamentare di conversione del decreto sicurezza viene seguito con preoccupazione anche da Cittadinanzattiva, per la quale il provvedimento “ricorre alla repressione penale come risposta prevalente a bisogni e rivendicazioni sociali, ledendo nuovamente libertà costituzionali, come quella al dissenso e a manifestare, e colpendo categorie sociali più vulnerabili”.

Così la responsabile Giustizia per i diritti-Cittadinanzattiva Laura Liberto, che si sofferma anche sul “premio rimpatri” e sulle ipotesi sul suo superamento.

“Pensare di approvare un decreto con già l’ipotesi di intervenire a distanza di poche ore con lo stralcio della norma in questione, rivela un metodo che calpesta qualsivoglia regola democratica. Una compromissione dei diritti aggravata anche dalla sostanziale esclusione – già prevista nel testo del decreto – dall’accesso al patrocinio a spese dello Stato per gli stranieri che intendano impugnare i provvedimenti di espulsione”.

“Da un lato – continua Liberto – si introduce una gravissima compressione del diritto costituzionale di difesa delle persone straniere e dall’altro si prevede una vera e propria ricompensa per i legali che agevolano la “politica della remigrazione”. Con ciò svilendo oltremodo il ruolo dell’avvocatura impegnata nella delicata e complessa missione di assistenza delle persone migranti”.

“Per questo – conclude Cittadinanzattiva siamo al fianco dell’Avvocatura e alle organizzazioni della società civile che hanno espresso la propria contrarietà al decreto sicurezza e che da subito hanno chiesto il ritiro delle misure gravemente lesive del diritto di difesa delle persone straniere. Crediamo sia arrivato il momento per una decisa inversione di rotta sui temi della sicurezza e più in generale per sul rispetto delle regole della democrazia parlamentare”.