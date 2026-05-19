Diritti dei consumatori, Codici: dal greenwashing alla geopolitica, rischi sempre nuovi

I diritti dei consumatori sono sotto pressione. Sono sconvolti e travolti da cambiamenti multipli e sovrapposti, che vanno dall’evoluzione digitale alle tensioni geopolitiche e alle ripercussioni dirette sulla quotidianità – basti pensare ai mercati dell’energia e allo stravolgimento dei prezzi davanti alla crisi in Medio Oriente, e non solo.

Diritti dei consumatori sotto pressione

La tutela dei consumatori e le nuove sfide che si ritrova ad affrontare sono la bussola di Codici, che nei giorni scorsi (venerdì 15 maggio a Catania) si è riunita per il suo congresso nazionale. La riunione ha affrontati temi quali le modifiche al Codice del Consumo, il contrasto al greenwashing e il rafforzamento delle tutele in materia di sostenibilità.

“I diritti dei consumatori sono sotto pressione e Codici non ha alcuna intenzione di abbassare la guardia”, afferma l’associazione.

“Il convegno è stato uno specchio fedele della realtà che i consumatori affrontano ogni giorno – ha detto Ivano Giacomelli, segretario nazionale Codici – Greenwashing, pratiche scorrette, normative che stentano a tenere il passo con i mercati, equilibri geopolitici che si ribaltano e si ripercuotono direttamente sui portafogli delle famiglie: non siamo di fronte a sfide astratte, ma a problemi concreti che richiedono risposte concrete. Codici non è un osservatore: è un attore in campo, ogni giorno, con strumenti legali, con denunce, con informazione. E lo sarà sempre di più, perché i diritti dei consumatori non sono negoziabili e non li lasceremo erodere in silenzio”.

Il convegno ha evidenziato i cambiamenti che attraversano il mondo dei consumatori, che continua a modificarsi a ritmo accelerato. Ci sono le novità normative europee e nazionali, l’esplosione delle pratiche commerciali digitali, le distorsioni generate dal greenwashing e gli stravolgimenti geopolitici internazionali, con i loro effetti diretti su prezzi, approvvigionamenti e mercati.

E tutti insieme, prosegue Codici, “disegnano uno scenario in cui i consumatori si trovano esposti a rischi sempre nuovi e spesso difficili da riconoscere. Non basta più aggiornare le leggi: serve una cultura della tutela che sia viva, presente e capace di adattarsi in tempo reale”.