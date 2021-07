Diritti dei passeggeri, parte la campagna dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti

Al via oggi la prima campagna di comunicazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), dedicata ai diritti dei passeggeri.

L’iniziativa si rivolge a tutti i cittadini, con un target primario rappresentato dai passeggeri dei servizi di trasporto ferroviario, con autobus a media e lunga percorrenza, marittimo e per vie navigabili interne, ed una particolare attenzione ai passeggeri portatori di disabilità o a mobilità ridotta (PMR).

L’obiettivo è quello di informare i cittadini in merito ai loro specifici diritti in qualità di passeggeri, promuovere la conoscenza delle tutele previste dalla normativa e, contestualmente, far conoscere il ruolo e l’attività che l’Autorità di regolazione dei trasporti svolge per garantire la tutela dei diritti dei passeggeri.

Diritti dei passeggeri, le tappe della campagna

La programmazione è stata collocata a ridosso delle partenze e dei rientri per le vacanze estive. La campagna, quindi, sarà in onda sulle reti RAI, per un totale di quattro settimane, dal 17 al 31 luglio 2021 e, successivamente, dal 1° al 15 settembre. Parallelamente verrà veicolata attraverso i canali web (www.autorita-trasporti.it) e social ART (Twitter, LinkedIn e YouTube).

La campagna si articola in uno spot TV principale e in tre spot Radio, ognuno dei quali dedicato ad una modalità di trasporto: treno, autobus e nave.

Per lo spot TV si è scelto un concept originale e di impatto, in grado di catturare l’attenzione degli spettatori e suscitare l’interesse ad approfondire la propria conoscenza in materia di diritti dei passeggeri.

“A tale scopo – spiega ART – si è deciso di rappresentare un mondo allegorico in cui bambini passeggeri, poco consapevoli dei propri diritti a fronte di situazioni di viaggio problematiche, scoprono che hanno l’«autorità» per tutelarsi ed essere tutelati”.

I tre spot radiofonici informano anch’essi i cittadini in merito ai loro specifici diritti, attraverso esempi di reali problematiche di viaggio comunemente riscontrate dai passeggeri che viaggiano in treno, autobus e nave.

Da settembre, la campagna di comunicazione verrà arricchita con tre video-tutorial, uno per ogni modalità di trasporto (treno, autobus e nave), per fornire informazioni di dettaglio sulle specifiche tutele previste dalla normativa e sulle modalità per chiedere le verifiche e l’eventuale intervento dell’Autorità a tutela dei diritti dei passeggeri.

I video-tutorial saranno resi disponibili attraverso il sito web dell’Autorità e sui canali social ART.