Diritti umani, Amnesty: il mondo e la distruzione del diritto internazionale

“Il mondo è sull’orlo di un precipizio”, con l’assalto al diritto internazionale e ai diritti umani. Il Rapporto 2025 di Amnesty International sullo stato dei diritti umani nel mondo

“Il mondo è sull’orlo del precipizio di una nuova pericolosa era, guidata da un assalto al multilateralismo, al diritto internazionale e ai diritti umani diretto da stati potenti, imprese e movimenti contrari ai diritti umani”. La denuncia di Amnesty International accompagna il lancio del Rapporto sulla situazione dei diritti umani nel mondo, pubblicato in Italia da Roma Tre Press.

Il 2025 è stato un anno segnato da “attacchi predatori al multilateralismo, al diritto internazionale e alla società civile, portatori dell’idea di un ordine mondiale basato su razzismo, patriarcato, disuguaglianza e agende contrarie ai diritti umani. Ma le persone che scendono in piazza, l’attivismo e gli organismi globali sono al lavoro per resistere, interrompere questo andamento e trasformare le cose”.

L’assalto ai diritti umani in tutto il mondo

Amnesty testimonia l’assalto diretto ai diritti umani in ogni parte del mondo, i crimini di diritto internazionale, l’attacco al sistema della giustizia internazionale con l’indebolimento della Corte penale internazionale e l’incapacità di molti Stati, di sicuro dell’arrendevole Unione europea, di rispondere alla delegittimazione e alla violazione del diritto internazionale.

“Per anni Amnesty International ha denunciato la graduale disintegrazione dei diritti umani in ogni parte del mondo, mettendo in guardia sulle conseguenze delle clamorose rotture delle regole da parte di governi e attori economici – ha detto Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty International – Abbiamo mostrato più volte come i doppi standard e il rispetto selettivo del diritto internazionale stessero indebolendo il sistema multilaterale e l’accertamento delle responsabilità”.

“Ciò che rende fondamentalmente diverso questo momento è che non stiamo più documentando l’erosione ai margini del sistema – ha sottolineato Callamard – Oggi c’è un assalto diretto alle fondamenta dei diritti umani e all’ordine internazionale basato sulle regole da parte degli attori più potenti, a scopo di controllo, impunità e profitto”.

Di conseguenza il rapporto di Amnesty del 2025 “non si limita a dare l’allarme su un’imminente crisi ma documenta un collasso in corso ed espone le sue devastanti conseguenze per i diritti umani, per la stabilità globale e per la vita di milioni di persone nel 2026 e nel periodo a venire. Chiede agli stati del mondo di respingere urgentemente le politiche arrendevoli del 2025, di superare la paura e di resistere con le parole e i fatti alla costruzione di un ordine mondiale predatorio”.

Il riferimento alle guerre e alle violazioni dei diritti umani in tutto il mondo è infinito. “Israele ha portato avanti il suo genocidio contro la popolazione palestinese della Striscia di Gaza, nonostante il cessate il fuoco dell’ottobre 2025, e il suo sistema di apartheid accelerando l’espansione degli insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme Est, e adottando provvedimenti verso l’annessione”, ricorda Amnesty. Gli Stati Uniti hanno commesso oltre 150 esecuzioni extragiudiziali, la Russia ha intensificato gli attacchi alle infrastrutture civili in Ucraina, Usa e Israele hanno usato la forza contro l’Iran, che ha risposto con azioni di rappresaglia.

La resistenza

Ma nel rapporto sui diritti umani, così palesemente violati in tutto il mondo, Amnesty evidenzia anche le forme di resistenza che milioni di persone stanno attuando in tutto il mondo.

Nel 2025 si è mobilitata in decine di stati la Gen Z. In Ungheria 300 mila persone hanno sfidato il divieto emesso contro il Budapest Pride. Negli Usa, all’inizio quest’anno, i cittadini si sono organizzati strada per strada da Los Angeles a Minneapolis contro i raid delle agenzie federali che si occupano di immigrazione. In tutto il mondo si sono svolte manifestazioni di massa contro il genocidio dei palestinesi. Sono salpate le flottiglie per portare solidarietà alla popolazione palestinese. È aumentato anche l’attivismo contro il flusso di armi destinato a Israele e in Francia, Grecia, Italia, Marocco, Spagna e Svezia i portuali hanno cercato di impedire la partenza di navi cariche di armi.

“Dalle strade delle città ai forum multilaterali, – ha detto Callamard – il 2025 ci ha restituito una potente immagine di resistenza e solidarietà da parte di manifestanti, rappresentanti diplomatici, leader politici e altre persone. Dobbiamo ripartire dal loro esempio e dal loro coraggio per dare vita a coalizioni che reimmaginino, ricostruiscano e riportino al centro un ordine globale basato sui diritti, sul rispetto delle regole e sui valori universali”.