Disabilità e inclusione, online il sondaggio dell’Unione Nazionale Consumatori

La survey è stata lanciata per promuovere inclusione e sostegno dei disabili negli aspetti di consumo

Come pensi sia migliorabile l’inclusione dei disabili nei rapporti di consumo? Di cosa senti di aver più bisogno e come credi potremmo esserti di aiuto? Sono queste le domande cui cerca di rispondere il sondaggio «Disabilità e inclusione» lanciato online dall’Unione Nazionale Consumatori. Sono quattro domande e i risultati saranno disponibili più avanti online sul sito dell’associazione.

Partecipate e diffondete la #survey #Disabilitàeinclusione per il progetto #QuelloCheLePersoneNonDicono

Come può migliorare la relazione tra #disabilità e rapporti di #consumo?

Aiutateci a raggiungere questa nuova missione!@UdiconNazionale #NonSeiSolo

https://t.co/mCivTTSSaG — Unione Nazionale Consumatori (@consumatori) 11 luglio 2019

«In quali settori di consumo ti senti più bisognoso di tutela?» Questo il primo quesito della survey, che è stata realizzata «per promuovere l’inclusione e il sostegno delle persone disabili anche per quanto riguarda l’aspetto consumeristico», dice l’UNC, che ha ideato l’indagine disponibile sul sito e sui canali social.

La survey è stata realizzata nell’ambito del progetto «Quello che le persone non dicono, un’inclusione possibile» finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 72 del CTS annualità 2017 e realizzato dall’Unione Nazionale Consumatori in partenariato con U.Di.Con. Un progetto, spiega l’associazione, «nato con lo scopo non solo di informare gli utenti sul coinvolgimento che possono avere queste determinate fasce di popolazione nella società, ma anche garantire loro il maggior numero di servizi accessibili».