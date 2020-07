Disabilità, l’Antitrust multa Sapio Life per garanzia e assistenza su ausili mobilità

Disabilità e ausili per la mobilità, l’Antitrust sanziona Sapio Life per non aver dato adeguata informativa sulla garanzia e per l’assistenza non immediata su guasti e rotture

Informativa non adeguata sulla garanzia e interventi non immediati per intervenire sui guasti. L’Antitrust ha affermato il diritto a ricevere immediata assistenza in caso di guasti a dispositivi e ausili per la disabilità, anche quando siano stati consegnati ai pazienti su ordine delle Asl. E ha condannato Sapio Life Spa con due diverse sanzioni, per un totale di 240 mila euro, per non aver fornito adeguata informativa sulla garanzia e immediata assistenza in caso di guasti a dispositivi e ausili per la mobilità.

Disabilità e ausili, la denuncia di Égalité

Sapio Life fornisce vari tipi di ausili terapeutici e alla mobilità. La segnalazione all’Autorità garante della concorrenza è arrivata dall’associazione no profit Égalité che aveva denunciato all’Antitrust due casi di mancata assistenza, da parte di Sapio Life S.p.A., su dispositivi e ausili per la disabilità ancora in garanzia.

I comportamenti denunciati dell’associazione riguardavano l’omissione di un’adeguata informativa al consumatore sull’esistenza e il funzionamento della garanzia e su come attivarla in caso di malfunzionamenti e guasti, e la comunicazione sul sito internet di claim ingannevoli sulla rapidità degli interventi di assistenza.

Secondo la denuncia di Égalité, il professionista non avrebbe prestato adeguata assistenza post vendita in relazione agli ausili medici per disabili, un cuscino antidecubito e un Batec elettrico (motore elettrico con ruota che si ancora alla sedia a rotelle) forniti dalla stessa azienda a un consumatore dietro prescrizione medica e autorizzazione della Asl Roma 3.

L’Antitrust: si applica il Codice del Consumo

L’Autorità argomenta che nel caso in questione si applica il Codice del Consumo.

Il fornitore degli ausili, chiarisce l’Antitrust, «anche se intrattiene un rapporto contrattuale con il SSR finalizzato alla realizzazione di un pubblico servizio a beneficio dei disabili, instaura con l’utente una relazione di carattere economico che è riconducibile al Codice del Consumo». Anche perché «il consumatore è il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto tra Asl e società fornitrice».

L’Antitrust spiega che il consumatore si aspetta «di avere piena contezza delle procedure da attivare in merito ai guasti dei dispositivi, ai tempi di intervento e, più in generale, alla garanzia». Servono poi «rapidità e adeguatezza degli interventi» per risolvere i problemi tecnici, perché dispositivi che non funzionano tolgono al cittadino la possibilità di svolgere le proprie attività quotidiane.

«La delicatezza della condizione in cui versa l’utente – scrive l’Antitrust – rende peraltro il consumatore particolarmente vulnerabile e ciò impone al fornitore responsabilità e obblighi di diligenza professionale di elevato livello».

Disabilità, garanzia e assistenza sugli ausili

Per quanto riguarda la garanzia e l’assistenza post fornitura, Sapio assume che l’assistito debba rivolgersi alla Asl. L’Antitrust scrive invece che l’azienda deve fornire le informazioni sull’uso e sulla manutenzione dei dispositivi e informare il paziente della garanzia.

«L’assenza di puntuali prescrizioni specifiche nella normativa sanitaria generale e nei capitolati di gara in ordine alla modalità e alla necessità di rendere edotti i consumatori sulla garanzia, non esime il professionista da tale prestazione, in quanto strettamente necessaria ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni per i quali l’ausilio è stato fornito al consumatore: gli ausili alla mobilità e i dispositivi antidecubito sono essenziali per la qualità di vita del disabile e, quindi, il consumatore deve essere messo nella condizione di conoscere come comportarsi in caso di guasto/rottura in modo da ridurre al minimo indispensabile i tempi di intervento e di riparazione».

I tempi dell’assistenza: devono essere rapidi

L’Antitrust rileva poi, quanto a tempistica, che «l’organizzazione del servizio di assistenza di Sapio non è stata in grado di far fronte, in diverse occasioni, con la necessaria efficienza e rapidità, a malfunzionamenti e rotture degli ausili».

«La diligenza professionale attesa nell’assistenza ai pazienti disabili, per i quali gli ausili sono necessari per il compimento delle attività quotidiane, richiede un’organizzazione in grado di assicurare una rapida riparazione (…) nonché, qualora tale riparazione non sia possibile in tempi brevi, la disponibilità di mezzi e dispositivi sostitutivi, da utilizzare finché l’ausilio originale non sia stato riparato o visionato dal produttore».

Per cui il claim che assicura tempi rapidi negli interventi, prosegue l’Antitrust, «è evidentemente smentito dalla palese inadeguatezza del servizio di assistenza, soprattutto sotto il profilo delle tempistiche di risoluzione dei guasti degli ausili». Da qui le due sanzioni.