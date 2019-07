Edison e 15 associazioni di consumatori firmano il protocollo d’intesa sulla sostenibilità consumistica

Adiconsum, Adoc, Asso-Consum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento difesa del Cittadino, Udicon, Unione Nazionale Consumatori, Associazione utenti dei servizi radio televisivi firmano il Protocollo d’intesa sulla Sostenibilità Consumeristica con Edison.

Il Protocollo intende promuovere progetti di collaborazione e realizzare esperienze educative a favore dei consumatori, scuole e famiglie, sulla base degli obiettivi della politica di sostenibilità di Edison e del Manifesto per la Sostenibilità Consumeristica, la carta d’impegni (in coerenza con gli SDGs dell’Agenda Onu 2030 e condivisi con le Associazioni dei consumatori) che ha la finalità di porre le basi per la costruzione di un mercato giusto ed equilibrato, dove sia il consumatore che l’impresa abbiano la possibilità di esercitare le proprie responsabilità per la sostenibilità in modo libero e non condizionato.

Il Manifesto è stato realizzato nell’ambito di Consumers’ Forum, associazione di cui sono soci, tra gli altri, Edison e le associazioni di consumatori firmatarie dello stesso Protocollo.

L’adesione di Edison si inquadra all’interno della politica di sostenibilità elaborata dall’azienda in linea con gli SDGS dell’Agenda Onu 2030 e che si esprime attraverso la vicinanza ai clienti grazie a servizi innovativi e politiche trasparenti che mantengano alta la soddisfazione nel tempo, come anche al rafforzamento degli strumenti di dialogo, delle procedure di controllo e dei processi di conciliazione, incoraggiando scelte di consumo sostenibile.