Eurovita, domani l’incontro con le Associazioni dei consumatori

Domani, 7 giugno, si terrà l’incontro tra le Associazioni Consumatori del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (CNCU) e la compagnia Eurovita, per un confronto sulle ipotesi di soluzione post amministrazione straordinaria e le iniziative che si intendono adottare per i sottoscrittori delle polizze.

“Manca meno di un mese al termine dell’amministrazione straordinaria di EUROVITA – dichiara Carlo De Masi, Presidente di Adiconsum nazionale – ed auspichiamo che il delicato lavoro di tessitura del commissario Santoliquido porti a risultati concreti, con la definitiva messa in sicurezza dei 350 mila risparmiatori che hanno sottoscritto le polizze della compagnia”.

Eurovita, il 30 giugno termina il blocco dei riscatti

“Il 30 giugno infatti – ricorda Carlo Piarulli, Capo Dipartimento Credito e Finanza di Adiconsum – termina il blocco dei riscatti, imposto dall’Ivass per evitare una fuoriuscita incontrollata dei capitali che avrebbe potuto mettere a repentaglio la stabilità dell’azienda e di conseguenza dei sottoscrittori desiderosi, in questa situazione di prolungata incertezza, di recuperare quanto prima i risparmi investiti, per i quali chiediamo di conoscere il dettaglio e la composizione delle gestioni separate di EUROVITA“.

“Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, nel momento in cui il cliente dovesse decidere di chiedere il riscatto della polizza – ricorda Adiconsum – le Banche dovrebbero subentrare nel contratto con l’espressa autorizzazione del cliente. Operazione conveniente per la Banca, in quanto, portando a scadenza la polizza può beneficiare dell’eventuale rendimento e rimborso del capitale. Inoltre la Banca potrebbe anche decidere di concedere al risparmiatore, che lo richiedesse, un finanziamento a tasso zero che possa coprire la polizza per l’intera durata del contratto“.

“Nel frattempo – conclude De Masi – invitiamo i risparmiatori interessati a recarsi presso gli sportelli di Adiconsum per ricevere l’adeguata assistenza sulla vicenda EUROVITA”.