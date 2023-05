Eurovita, il 31 maggio webinar con gli esperti di Confconsumatori

Prospettive, scenari e soluzioni per risolvere la crisi che vede coinvolta la compagnia assicurativa Eurovita e, con lei, gli oltre 350.000 risparmiatori titolari di polizze: questo il focus del webinar, organizzato da Confconsumatori, in programma mercoledì 31 maggio. L’appuntamento ha l’obiettivo di informare in modo diretto ed efficace i cittadini, che potranno inviare in diretta le loro domande agli esperti dell’Associazione.

Crisi Eurovita, come partecipare al webinar

Il webinar “Crisi Eurovita: scenari e soluzioni” inizierà alle ore 16, e sarà possibile partecipare attraverso due modalità:

webinar sulla piattaforma Zoom , al link: https://us06web.zoom.us/j/86872108683

ID webinar: 868 7210 8683

, al link: https://us06web.zoom.us/j/86872108683 ID webinar: 868 7210 8683 diretta Facebook che verrà trasmessa sulla pagina di Confconsumatori Nazionale

www.facebook.com/Confconsumatori

Su entrambi i canali i risparmiatori potranno inviare le loro domande, che saranno sottoposte agli esperti di Confconsumatori: il presidente nazionale Marco Festelli, l’avvocato Antonio Pinto, responsabile del settore prodotti finanziari, e l’avvocato Grazia Ferdenzi, esperta di diritto bancario.

Gli obiettivi dell’iniziativa

Con questa iniziativa Confconsumatori intende, in primo luogo, tenere alta l’attenzione sul tema del risparmio ed anche aggiornare costantemente i titolari di polizze delle novità che vanno via via evolvendo. Intende, inoltre, individuare possibili soluzioni per chi possiede le polizze, fornire risposte ai tanti dubbi dei risparmiatori e creare una community aggiornata e attenta che possa organizzare un pressing tecnicamente serio nei confronti di Eurovita, Ivass, possibili acquirenti e Ministero.

“Appare infatti poco serio e rispettoso che oggi, al tavolo delle soluzioni tecniche, non sia presente neanche un rappresentante delle centinaia di migliaia di risparmiatori – commenta Confconsumatori. – In caso di mancata risoluzione della vicenda Eurovita, saranno realizzati nei prossimi mesi nuovi webinar di approfondimento”.

Per assistenza e informazioni è possibile rivolgersi agli sportelli territoriali dell’Associazione presenti nella sezione “Dove siamo” del sito www.confconsumatori.it, oppure contattare lo sportello online: www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/

