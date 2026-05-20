In dieci anni le denunce cresciute del 54%. Nove lavoratori su dieci tornano a casa esausti e aumentano i rischi legati a caldo estremo, tecnologia e invecchiamento della forza lavoro

Il lavoro cambia volto e con esso cambiano anche i rischi per la salute. Se gli infortuni tradizionali diminuiscono, crescono invece le malattie professionali, lo stress e il disagio psicofisico dei lavoratori. È il quadro che emerge dal rapporto “Salute e benessere nella trasformazione del lavoro: evoluzione dei rischi e nuove sfide”, realizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro e presentato a Roma durante il Festival del Lavoro. Un’indagine che fotografa un mondo occupazionale sempre più segnato da ritmi intensi, reperibilità continua e difficoltà di conciliazione tra vita privata e professionale.

Più malattie, meno incidenti

Negli ultimi dieci anni le denunce di malattie professionali sono aumentate del 54%, passando da 57 mila casi del 2014 agli oltre 88 mila del 2024. Nello stesso periodo gli infortuni sul lavoro sono invece diminuiti del 10,5%. Una trasformazione che segnala come il rischio lavorativo si stia spostando dall’incidente improvviso verso forme di usura fisica e mentale che si accumulano nel tempo.

A pesare sono soprattutto le patologie muscolo-scheletriche: mal di schiena, dolori articolari e problemi agli arti superiori rappresentano oggi oltre il 70% delle denunce all’Inail. Secondo i dati Eurofound, il 41% dei lavoratori italiani soffre di mal di schiena, mentre oltre un terzo lamenta dolori a collo, spalle e braccia.

Stress, ansia e sonno compromesso

Il dato forse più allarmante riguarda il benessere psicologico. Nove lavoratori su dieci dichiarano di tornare a casa estremamente stanchi dopo il lavoro e oltre l’82% si sente stressato. Quasi uno su due soffre di disturbi del sonno, mentre il 15,6% denuncia problemi di ansia.

La tecnologia, che da un lato rende il lavoro più flessibile, dall’altro contribuisce ad allungare i tempi lavorativi ben oltre l’orario d’ufficio. Il 71% dei lavoratori continua infatti a preoccuparsi del lavoro anche a casa, oltre la metà viene contattata fuori orario e quasi il 20% lavora anche di notte per smaltire carichi arretrati.

Le donne risultano le più esposte: stress, insonnia e ansia colpiscono in misura maggiore le lavoratrici, spesso strette tra responsabilità professionali e carichi familiari ancora prevalentemente a loro carico.

Il clima e l’età ridisegnano i rischi

Tra le nuove emergenze emerge con forza il tema climatico. Negli ultimi anni è aumentata l’esposizione dei lavoratori a temperature estreme, soprattutto al caldo eccessivo. Oggi quasi un lavoratore su tre dichiara di operare in condizioni climatiche pesanti, con possibili ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza.

A questo si aggiunge l’invecchiamento della popolazione occupata. Se vent’anni fa gli over 50 rappresentavano poco più di un quinto della forza lavoro, oggi sfiorano il 42%. Una trasformazione che rende più frequenti fragilità fisiche e patologie croniche. Non a caso oltre il 66% delle denunce di malattie professionali riguarda lavoratori sopra i 55 anni, fascia che concentra anche quasi il 45% degli infortuni mortali.

“Abbiamo registrato negli ultimi anni un incremento significativo delle denunce di malattie professionali. E noi abbiamo esplorato le motivazioni di ciò. Ed è emerso che abbiamo uno spostamento, da un rischio molto più puntuale e circoscritto a determinate lavorazioni, aFesti“, sottolinea Ester Dini, responsabile del centro studi della Fondazione studi consulenti del lavoro. Ma anche ma sempre più, ad esempio, condizioni legate a cambiamenti climatici, esposizioni a caldo estremi. E poi su tutto il fattore organizzativo. Cambiano infatti i modelli organizzativi producendo sempre più stress, stanchezza, disturbi del sonno tra i lavoratori e anche ansia. E questo naturalmente incide fortemente sulla salute e sul rischio di infortuni”.

Crescono gli incidenti nel tragitto casa-lavoro

Un altro fenomeno in aumento è quello degli incidenti in itinere, cioè durante il tragitto tra casa e luogo di lavoro. Tra il 2022 e il 2024 questi casi sono cresciuti dell’8,8%, mentre nel 2025 si registra un ulteriore incremento del 3,2%. Oggi rappresentano quasi un quinto delle denunce complessive, ma concentrano il 27% dei casi mortali.

Secondo gli esperti, stanchezza cronica, stress e carenza di riposo riducono attenzione e capacità di reazione, aumentando il rischio di incidenti anche fuori dal luogo di lavoro.

La sfida delle imprese

Di fronte a questo scenario, il tema del benessere organizzativo diventa sempre più centrale. Oltre due terzi dei lavoratori ritengono che la propria azienda attribuisca importanza alla salute dei dipendenti e cresce il ricorso a strumenti di welfare e sanità integrativa.

“L’aumento delle malattie professionali e dei disturbi legati al benessere psicofisico conferma quanto la salute debba essere centrale nell’organizzazione del lavoro”, ha dichiarato Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. “Occorre ripensare modelli organizzativi e sistemi di prevenzione, puntando maggiormente sulla conciliazione vita-lavoro, su ambienti più sostenibili e su una cultura che integri sicurezza, salute e benessere”.