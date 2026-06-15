Forum PA 2026, Ariccia tra le esperienze che “generano futuro”

Lo sportello unico evoluto della Città di Ariccia è stato selezionato tra i progetti meritevoli del Premio “PA e Futuro” nell’ambito del Forum PA. Un modello che unisce innovazione digitale, semplificazione dei servizi e nuova organizzazione del lavoro.

Da oltre trent’anni Forum PA rappresenta il principale appuntamento nazionale dedicato all’innovazione della pubblica amministrazione. Ogni anno amministratori, dirigenti, esperti e operatori del settore si confrontano sulle trasformazioni che stanno interessando gli enti pubblici, condividendo esperienze e modelli organizzativi capaci di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

L’edizione 2026, ospitata al Centro Congressi La Nuvola di Roma, ha acceso i riflettori sui temi della transizione digitale, dell’innovazione organizzativa, della sostenibilità e della valorizzazione del capitale umano, individuando nelle amministrazioni locali uno dei principali motori del cambiamento.

La Challenge che premia le buone pratiche

Tra le iniziative più significative della manifestazione si colloca il Premio “PA e Futuro“, inserito nel percorso Forum PA Challenge “Generare Futuro”, che valorizza le esperienze più innovative sviluppate dalle amministrazioni pubbliche italiane.

L’obiettivo del riconoscimento è mettere in evidenza progetti capaci di produrre un impatto concreto sulle comunità, promuovendo soluzioni replicabili e modelli organizzativi in grado di rispondere in maniera efficace alle nuove esigenze dei cittadini.

Punto Comune tra i progetti meritevoli

Tra le esperienze selezionate figura anche “Punto Comune“, il progetto realizzato dalla Città di Ariccia e inserito dalla giuria tra i progetti meritevoli nella categoria dedicata alle innovazioni della pubblica amministrazione.

Punto Comune nasce come uno sportello unico evoluto pensato per semplificare il rapporto tra cittadini e Comune, offrendo un unico punto di accesso ai servizi dell’ente. Lo sportello garantisce accoglienza, informazione, orientamento e supporto nella gestione delle pratiche, accompagnando i cittadini anche nella presentazione delle istanze online e nell’utilizzo degli strumenti digitali.

Per l’amministrazione comunale, il riconoscimento ottenuto al Forum PA rappresenta soprattutto un’occasione di confronto e condivisione di esperienze che possano essere utili ad altre realtà amministrative impegnate nei processi di innovazione.

Un modello replicabile e integrato

Uno degli aspetti che caratterizzano maggiormente Punto Comune è la sua capacità di essere replicato anche in altri enti.

«La replicabilità del progetto è uno dei punti di forza – spiega Claudio Fortini, dirigente e project manager di Punto Comune -. Si tratta di una best practice che può essere accolta anche in altri ambiti. Tra gli elementi più significativi, oltre alla facilitazione della vita dei cittadini, c’è la capacità di creare un modello relazionale integrato all’interno dell’ente stesso, perché tutti gli operatori lavorano con competenze trasversali che vengono messe a sistema».

Il progetto, dunque, non interviene soltanto sul fronte dell’erogazione dei servizi, ma contribuisce a ridefinire il modo in cui gli uffici collaborano tra loro, favorendo una maggiore integrazione organizzativa e una gestione più efficace delle informazioni.

Innovazione digitale e cambiamento culturale

La trasformazione introdotta da Punto Comune ha riguardato anche il personale comunale, chiamato ad adottare nuove modalità di lavoro e di collaborazione.

«Tutti i cambiamenti sono faticosi e hanno bisogno di tempo per essere assorbiti e testati – sottolinea Silvia Biasotto, coordinatrice responsabile del progetto -. Il personale si è trovato davanti a un’innovazione che non è solo digitalizzazione, ma anche una nuova organizzazione del lavoro e una nuova collaborazione tra gli uffici».

Per accompagnare questa fase di cambiamento sono state attivate attività di mentoring e supporto che hanno consentito agli operatori di acquisire nuove competenze e adattarsi progressivamente al nuovo modello.

«Le attività di mentoring hanno aiutato a superare queste difficoltà e il feedback dei cittadini è positivo. Siamo quindi certi di poter migliorare ancora», conclude Biasotto.

Innovazione come inclusione

Per il sindaco Gianluca Staccoli, il riconoscimento ottenuto al Forum PA rappresenta soprattutto un’opportunità di confronto tra amministrazioni e di diffusione delle buone pratiche.

«Le persone chiedono servizi più semplici, accessibili e vicini ai loro bisogni. Dalla volontà di dare risposte concrete a queste esigenze è nato Punto Comune», ha dichiarato.

Secondo il primo cittadino, l’innovazione digitale non può essere ridotta alla semplice informatizzazione delle procedure, ma deve tradursi in un percorso di accompagnamento dei cittadini verso il cambiamento.

«La transizione digitale significa aiutare le persone a utilizzare nuovi strumenti senza lasciare indietro nessuno. Per questo stiamo investendo molto nella facilitazione digitale e nell’offerta di soluzioni concrete ai bisogni della comunità».

È proprio questa combinazione tra innovazione tecnologica, semplificazione amministrativa, facilitazione digitale e riorganizzazione interna che ha consentito a Punto Comune di distinguersi nel panorama nazionale delle buone pratiche della pubblica amministrazione, ottenendo un riconoscimento che premia non soltanto un progetto, ma una visione di futuro fondata su servizi più semplici, inclusivi e vicini ai cittadini.