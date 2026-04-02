Giornata Mondiale Autismo, in Italia forti disomogeneità regionali nell’accesso ai servizi

La SINPIA e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù fanno il punto su epidemiologia, trend, bisogni emergenti e continuità di cura

Negli ultimi anni in Italia sono aumentate le diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico (ASD), in linea con quanto osservato a livello internazionale. Secondo i dati più recenti dell’Istituto Superiore di Sanità, la prevalenza stimata si attesta intorno a 1 bambino su 77, e riguarda circa 500.000 persone.

È il quadro tracciato dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA) e dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, che ricorre oggi, 2 aprile.

Giornata Mondiale Autismo, il quadro in Italia

Un elemento rilevante riguarda l’età della diagnosi: negli ultimi anni in Italia ha subito una rilevante anticipazione e l’autismo viene accertato intorno ai 3 anni, mentre i dati della letteratura internazionale riportano un’età media di 49 mesi.

L’individuazione precoce dei segni di rischio rappresenta un passaggio cruciale – osservano SINPIA e Bambino Gesù -: riconoscere tempestivamente indicatori di sviluppo atipico consente di avviare interventi precoci in grado di incidere significativamente sulle traiettorie evolutive e di orientare meglio il percorso diagnostico.

Permangono, tuttavia, forti disomogeneità regionali nell’accesso ai servizi, nei tempi di attesa e nella presa in carico multidisciplinare, anche per la carenza di risorse di personale e strutturali che da tempo la SINPIA sottolinea.

In alcune aree del Paese le famiglie incontrano ancora difficoltà rilevanti nell’ottenere una valutazione tempestiva e percorsi continuativi.

Particolare attenzione deve essere rivolta anche alla famiglia, considerata parte integrante del percorso terapeutico – sottolineano SINPIA e Bambino Gesù. – Il coinvolgimento attivo dei caregiver e il supporto alla genitorialità sono elementi essenziali per garantire continuità ed efficacia degli interventi nei diversi contesti di vita.

Un ulteriore elemento di complessità clinica è rappresentato dalla frequente presenza di comorbidità: oltre il 70% delle persone con disturbo dello spettro autistico presenta almeno una condizione associata, che può includere altri disturbi del neurosviluppo o condizioni psicopatologiche. In particolare, durante l’adolescenza, disturbi d’ansia, depressione e altre problematiche possono emergere o accentuarsi, rendendo necessario un approccio integrato e multidisciplinare.

L’importanza della continuità della presa in carico

Infine – affermano SINPIA e Bambino Gesù – risulta imprescindibile garantire la continuità della presa in carico lungo tutte le fasi della vita.

Sulla necessità di garantire una reale continuità di cura e presa in carico per i pazienti con disturbi del neurosviluppo e le loro famiglie nella delicata fase di transizione tra adolescenza ed età adulta, la SINPIA ha pubblicato un documento che pone le basi per una riorganizzazione più equa e sostenibile dei servizi, nel rispetto del diritto alla salute e al benessere della persona lungo tutto il suo percorso di crescita evolutiva.