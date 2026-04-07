Giornata Mondiale della Salute, al centro della campagna la scienza e l’approccio One Health

Oggi, 7 aprile, ricorre la Giornata Mondiale della Salute. Con il tema “Insieme per la salute. Al fianco della scienza“, quest’anno la campagna celebra la collaborazione scientifica come scudo fondamentale per la vita umana, animale e ambientale, promuovendo l’approccio integrato One Health.

Tre gli obiettivi principali dell’iniziativa: proteggere la salute attraverso linee guida basate esclusivamente su fatti e prove scientifiche; ricostruire la fiducia tra comunità scientifica e opinione pubblica; sostenere soluzioni innovative per garantire un futuro più sano e sicuro a livello globale.

Giornata Mondiale della Salute, i progressi e le sfide

In occasione della Giornata, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda che grazie ai progressi scientifici il tasso globale di mortalità materna è diminuito di oltre il 40% dal 2000 e che i decessi tra i bambini sotto i cinque anni si sono ridotti di oltre il 50%.

Inoltre – sottolinea – i progressi nella tecnologia, nelle conoscenze e competenze scientifiche e nella collaborazione tra diverse discipline, settori e Paesi continuano a trasformare sfide sanitarie un tempo letali – come l’ipertensione, le diagnosi di cancro o l’infezione da HIV – in problemi di salute gestibili, prolungando e migliorando la vita in tutto il mondo.

Tuttavia – afferma l’OMS – le minacce alla salute continuano a crescere, alimentate dall’impatto del cambiamento climatico, dal degrado ambientale, dalle tensioni geopolitiche e dai cambiamenti demografici. Ci troviamo davanti a nuove sfide, quali malattie persistenti e sistemi sanitari sotto pressione, nonché malattie emergenti con potenziale epidemico o pandemico.

L’OMS sottolinea, dunque, che è compito della scienza “guidare il processo decisionale in materia di salute a tutti i livelli” e invita i governi, le istituzioni e i singoli individui a continuare a sostenere e collaborare con la scienza e a garantire che approcci basati su dati scientifici guidino le politiche sanitarie e le decisioni quotidiane.