Il Default, il webinar su come evitare l’insolvenza del consumatore e delle imprese

Il 13 dicembre si è svolto il webinar, organizzato dal Movimento Difesa del Cittadino di Cagliari, dedicato al Default e agli strumenti utili a consumatori e imprese per uscire da situazioni di sovraindebitamento

Il Default, come evitare l'insolvenza del consumatore e delle imprese

Il 13 dicembre si è svolto il webinar sul tema Default – educazione finanziaria, organizzato dall’Avv. Federica Deplano (Movimento del Difesa del Cittadino – Cagliari), in collaborazione con Feduf.

Una iniziativa dedicata, quindi, alle nuove regole sul default e alle azioni da intraprendere al fine di evitare l’insolvenza del consumatore e delle imprese. Un’occasione per confrontarsi e informare, ma anche per discutere sulle varie soluzioni ipotizzabili per uscire da situazioni di sovraindebitamento.

Sono intervenuti: Antonio Longo – nuovo presidente MDC, la Dott.ssa Valentina Panna – FEDUF e l’Avv. Federica Deplano – MDC.

Default, il webinar

Con la pandemia e il blocco delle attività, il tema del default, cioè la possibilità che cittadini, imprese, associazioni, vengano considerati falliti e non abbiano possibilità di far fronte ai loro debiti, assume una particolare importanza.

Il timore, infatti, è quello che centinaia di migliaia di famiglie si trovino costrette a dichiarare fallimento, con gravi ripercussioni a catena. Ci sono, però, delle vie d’uscita – spiega Antonio Longo in apertura dei lavori –. Tra queste troviamo la Legge sull’Esdebitamento, poco conosciuta e poco applicata.

Qual è, dunque, il ruolo delle associazioni dei consumatori all’interno di questo contesto?