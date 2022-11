Oggi ricorre il quinto anniversario del pilastro europeo dei diritti sociali e la Commissione UE fa il punto sui progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi sociali per il 2030

Il pilastro europeo dei diritti sociali, le iniziative per l'inclusione sociale nell'UE (Fonte immagine: Pixabay)

Oggi l’UE celebra il quinto anniversario del pilastro europeo dei diritti sociali e, in occasione del primo Forum europeo sull’occupazione e i diritti sociali, fa il punto sui progressi compiuti.

Dalla proclamazione del pilastro – si legge in una nota – la Commissione UE ha presentato oltre 130 iniziative con l’obiettivo di realizzare un’Europa sociale equa, inclusiva e ricca di opportunità. Tali iniziative spaziano dalla trasparenza e parità delle retribuzioni tra donne e uomini ai salari minimi, dagli investimenti nelle competenze alla lotta contro la povertà infantile, dal reddito minimo alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Nell’ambito del piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, i governi dell’UE hanno approvato gli obiettivi sociali dell’UE per il 2030:

almeno il 78% della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni dovrebbe avere un lavoro;

almeno il 60% di tutti gli adulti dovrebbe partecipare ogni anno ad attività di formazione;

rispetto al 2019, il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale dovrebbe essere ridotto di almeno 15 milioni, di cui almeno 5 milioni bambini.

La Commissione UE ricorda, quindi, alcuni esempi di iniziative adottate per attuare il pilastro, in tema di mercato del lavoro, condizioni di lavoro e inclusione sociale.

Pilastro europeo dei diritti sociali, l’impegno dell’UE per l’inclusione sociale

Per quanto riguarda, in particolare, l’aspetto dell’inclusione sociale, la Commissione ricorda:

– la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca un’inclusione attiva, che invita gli Stati membri a modernizzare i propri regimi di reddito minimo per renderli più efficaci, sottraendo le persone alla povertà e promuovendo nel contempo l’integrazione nel mercato del lavoro di quanti sono in grado di lavorare. Il Consiglio ha anche adottato una raccomandazione relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica.

– La strategia europea per l’assistenza, che mira a garantire servizi di assistenza di qualità, abbordabili e accessibili in tutta l’UE e a migliorare la situazione dei beneficiari e dei prestatori di assistenza. Comprende proposte di raccomandazioni del Consiglio sulla revisione degli obiettivi di Barcellona in materia di educazione e cura della prima infanzia e sull’accesso a un’assistenza a lungo termine di alta qualità a prezzi accessibili.

Gli Stati membri, inoltre, hanno adottato la proposta della Commissione relativa a una garanzia europea per l’infanzia. L’obiettivo è quello di offrire ai minori un accesso gratuito ed efficace ai servizi fondamentali e promuovere pari opportunità per i minori a rischio di povertà o di esclusione sociale.

Tra le iniziative, la Commissione ricorda anche la creazione della piattaforma europea per la lotta contro la mancanza di una fissa dimora, che riunisce gli Stati membri, le città e la società civile per facilitare l’apprendimento reciproco, migliorare la raccolta di dati e il monitoraggio e rafforzare la cooperazione per contrastare questo fenomeno nell’UE.

