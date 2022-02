In arrivo i "Ristori educativi", Save The Children: accolto il nostro appello

Save the Children esprime soddisfazione per il varo dei “Ristori Educativi”, nell’ambito del decreto sulle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in discussione ieri alla Commissione Affari Sociali della Camera.

In cosa consiste il fondo per i “Ristori Educativi”

Il fondo “ristori educativi” – spiega Save The Children in una nota – è un pacchetto gratuito di opportunità extra-scolastiche (attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio, sostegno psicologico) rivolto a studenti e studentesse in condizioni di grave svantaggio economico, che abbiano subìto e stiano subendo, a causa della pandemia, un’interruzione forzata della frequenza scolastica.

Gli stessi ragazzi e ragazze saranno coinvolti/e nella definizione del piano personalizzato di ristoro educativo, “finalizzato a consentire loro di vivere esperienze educative e culturali di qualità, che rafforzino la motivazione e l’autostima e prevengano la dispersione scolastica e, quindi, la povertà educativa”.

“È un provvedimento rilevante, perché, a due anni di distanza dall’inizio della pandemia, si riconosce che il danno prodotto dalla crisi non è solo quello economico, ma è anche una perdita educativa che oggi pesa sulle spalle dei bambini e degli adolescenti”, ha dichiarato Raffaela Milano, Direttrice dei Programmi Italia-Europa di Save the Children.

Alcuni dati sull’emergenza educativa

Pochi giorni fa l’Organizzazione aveva lanciato un appello, parlando di una “generazione sospesa” a causa della pandemia.

I dati dell’emergenza educativa, riportati da Save The Children, sono drammatici: i ragazzi e le ragazze tra i 15 e i 29 anni fuori da istruzione, formazione e lavoro sono 2.1 milioni, il 23,3%: la percentuale più alta in Europa. Inoltre i dati Istat del 2020 stimano che il 13,1% dei 18-24enni ha abbandonato la scuola senza ottenere un titolo di studio.

L’organizzazione ricorda anche “il forte aumento del numero dei minori in povertà assoluta (1.337.000 le bambine, i bambini e gli adolescenti sotto la soglia minima)” e che “molte famiglie, a causa dell’inflazione e dei costi energetici, non hanno risorse da dedicare alle attività educative dei figli”.

“La cifra stanziata per i “ristori” appena approvati – sottolinea Save The Children – è molto limitata rispetto alle effettive necessità, ma potrà certamente servire a sperimentare un nuovo modello di intervento educativo personalizzato da inserire all’interno della programmazione delle risorse ordinarie per lo sviluppo dei Patti educativi di Comunità, facendo dunque da volano per altri finanziamenti”.

