Intelligenza artificiale, il Garante privacy sanziona Character.AI
L’Autorità ha rilevato diverse violazioni della disciplina di protezione dati e criticità anche nella tutela dei minori e nei sistemi di verifica dell’età
Il Garante Privacy ha sanzionato per 158mila euro Character Technologies Inc.. Si tratta di una società statunitense che gestisce Character.AI, un servizio di intelligenza artificiale generativa che consente agli utenti, anche minorenni, di creare e interagire via chat con personaggi virtuali.
Character.AI, il caso
Nel corso dell’istruttoria avviata d’ufficio – si legge in una nota – l’Autorità ha accertato diverse violazioni della disciplina di protezione dati, tra cui carenze nell’informativa. Tardive, inoltre, la predisposizione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e la designazione del rappresentante nella UE.
Criticità sono state rilevate anche nelle garanzie a tutela dei minori e nelle procedure di verifica dell’età.
“Considerati i rischi derivanti dall’impiego dell’intelligenza artificiale generativa in un servizio di intrattenimento accessibile anche ai minorenni – spiega l’Autorità – il Garante privacy, pur prendendo atto degli interventi adottati dalla società nel corso dell’istruttoria, ha prescritto ulteriori misure“.
In particolare, Character Technologies dovrà garantire il corretto funzionamento dei sistemi di verifica dell’età, assicurare l’efficacia dei meccanismi che impediscono nuovi tentativi di registrazione da parte dei minori bloccati (il cosiddetto “periodo di raffreddamento”) e predisporre, per impostazione predefinita, i profili dei minorenni in modalità privata.
Entro 120 giorni dalla ricezione del provvedimento la società dovrà comunicare all’Autorità le misure adottate.