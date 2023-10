"IO DICO NO!”, prosegue a scuola il progetto di Confconsumatori Lazio per dire no alla violenza

Proseguono gli incontri presso gli Istituti scolastici coinvolti nel progetto di Confconsumatori Lazio Aps “IO DICO NO! No alla discriminazione, No alla violenza”, realizzato con i Fondi della Regione Lazio. Il 20 ottobre 2023 saranno i ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore “San Benedetto” professionale e tecnico agrario, tecnico chimico e professionale alberghiero a partecipare all’incontro organizzato dall’associazione.

Il progetto “IO DICO NO! No alla discriminazione, No alla violenza”

Sono sei gli incontri tenuti da esperti, che la Confconsumatori Lazio realizzerà presso le scuole. Incontri finalizzati al coinvolgimento degli studenti (ma anche dei professori) per promuovere una riflessione condivisa sulle tematiche della violenza e della discriminazione, percepite sia dal vivo che sui social. L’iniziativa prevede la piena partecipazione degli studenti mediante interviste, attività teatrali e la realizzazione di un video che racconti l’esperienza del laboratorio e raccolga le voci dei ragazzi/e sulle tematiche trattate.

“Lo scopo principale – ha dichiarato l’avvocato Barbara D’Agostino, Presidente di Confconsumatori Lazio Aps – è quello di sensibilizzare i più giovani sui temi dell’educazione al rispetto e alla comunicazione non ostile, al fine di promuovere una gioventù attiva e consapevole, attraverso la realizzazione di specifici momenti formativi/partecipativi e di riflessione condivisa tra i ragazzi, che incentiveranno le studentesse e gli studenti alla non violenza e alla creazione di relazioni positive e paritarie.”.

In particolare – spiega l’associazione in una nota – saranno organizzati, per ciascun Istituto, due incontri laboratoriali della durata di due ore, che prevedono una attività didattica pienamente interattiva per i ragazzi/studenti.

Inoltre, è previsto il coinvolgimento dei professori, che potranno partecipare attraverso la realizzazione di specifici momenti formativi/partecipativi. In particolare: nel primo step – primo giorno – mediante un approccio “giornalistico”, verrà montata una video intervista ai ragazzi che partecipano al progetto, al fine di raccogliere le voci, le esperienze e le opinioni, rendendoli protagonisti e partecipi; nel secondo step – secondo giorno – è prevista, invece, un’attività teatrale.

