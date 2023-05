L’AGCOM lancia una campagna per il contrasto all’hate speech online

L’Agcom lancia la campagna “Lascia l’odio senza parole”, per sensibilizzare cittadini ed utenti sul fenomeno dei discorsi d’odio in rete, ossia dell’hate speech online

Il 2 maggio è partita la campagna istituzionale dell’Agcom “Lascia l’odio senza parole”, per sensibilizzare cittadini ed utenti sul fenomeno dei discorsi d’odio in rete, ossia dell’hate speech online. Iniziativa che si inserisce nell’ambito del progetto di ricerca europeo “Innovative Monitoring Systems and Prevention Policies of Online Hate Speech” – IMSyPP.

Gli obiettivi del progetto per il contrasto all’hate speech online

Obiettivo del progetto IMSyPP è quello di sviluppare sistemi multilingua per il monitoraggio del linguaggio d’odio in rete, al fine di identificare i fattori determinanti del fenomeno, le raccomandazioni più efficaci sul piano delle narrazioni e le più opportune proposte di policy in un’ottica europea.

Nell’ambito della campagna è stato realizzato, inoltre, uno spot per sensibilizzare su come le espressioni d’odio si pongano in contrasto con i principi fondamentali di tutela della persona e del rispetto della dignità umana, oltre che del principio di non discriminazione.

