Lidl Italia, Essere Animali chiede un impegno per il benessere dei polli

Lidl Italia ha annunciato di voler rafforzare, con il supporto di WWF, il suo «impegno per un’alimentazione più consapevole». In particolare – si legge nel comunicato pubblicato da Lidl sul sito – entro il 2030 l’azienda intende incrementare del 20% la quantità di alimenti a base vegetale venduti rispetto al 2023, includendo fonti proteiche — legumi, noci, semi e alternative vegane a carne, uova e pesce —, cereali integrali, frutta e verdura. L’obiettivo è parte della “strategia olistica di Responsabilità sociale d’impresa (CSR) e del “concetto di nutrizione» dell’azienda”.

Nel comunicato, l’azienda ha aggiunto che «la Catena persegue un miglioramento degli standard di benessere animale per la realizzazione dei propri prodotti a marchio a base di carne».

Benessere dei polli, Essere Animali chiede a Lidl Italia un impegno concreto

Alla luce di queste dichiarazioni, Essere Animali interviene sottolineando che “parlando di benessere animale, dopo oltre due anni dal lancio della campagna #LidlChickenScandal, Lidl Italia non ha mostrato alcun interesse a voler affrontare le principali problematiche che riguardano le condizioni di vita dei polli negli allevamenti intensivi dei suoi fornitori. Al contrario – prosegue l’associazione – dopo numerosi e ripetuti tentativi di dialogo da parte di Essere Animali, Lidl Italia ha risposto finora solo con una diffida nei nostri confronti per cercare di fermare le nostre attività”.

Secondo Essere Animali, “è positivo vedere che l’insegna sta pianificando alcuni passi avanti in tema di «miglioramento degli standard di benessere animale» e alimentazione consapevole, che speriamo porterà avanti concretamente, ma le domande che Essere Animali pone a Lidl Italia dal 2022 continuano a restare senza risposta: cosa farà concretamente Lidl Italia per migliorare gli standard di allevamento dei propri prodotti a marchio a base di pollo? Lidl Germania si è posta un obiettivo di miglioramento delle condizioni di vita dei polli al 2030, perché Lidl Italia non segue anche quest’esempio dell’internazionale? Quali azioni sono state intraprese nei confronti dei fornitori che non rispettano il benessere animale, di cui Essere Animali ha rivelato l’identità a seguito della diffida?”.

“Non possiamo che rallegrarci di vedere che Lidl Italia è in grado di sviluppare un piano di miglioramento della propria offerta con obiettivo 2030, soprattutto perché è proprio quello che, da ormai due anni, chiediamo all’insegna di fare per le loro filiere di polli – dichiara Elisa Bianco, responsabile corporate engagement di Essere Animali -. Speriamo che Lidl Italia vorrà rispondere presto alle nostre domande con obiettivi concreti“.

