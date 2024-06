Medico di base ai senza dimora, la Camera approva una legge di civiltà

La Camera ha approvato ieri una legge che garantisce il medico di base alle persone senza dimora. La legge, a prima firma Marco Furfaro, colma una lacuna della sanità che esclude dall’assistenza sanitaria di base chi non ha una residenza anagrafica. Ora si attende il passaggio in Senato

Garantire il medico di base alle persone senza dimora: è quanto prevede la legge approvata ieri all’unanimità alla Camera. La legge, che dovrà passare ora al vaglio del Senato, garantisce l’assistenza sanitaria di base (quindi il medico di base, l’accesso alle vaccinazioni, ai consultori) alle persone senza dimora, che a causa di un cavillo burocratico ne sono escluse. La proposta del Partito democratico, a prima firma Marco Furfaro, se approvata nella forma attuale, farà partire una sperimentazione nelle città metropolitane per l’assegnazione di un medico di medicina generale a tutti coloro che non hanno fissa dimora.

Servizio Sanitario Nazionale, persone senza dimora e senza medico di base

La legge interviene per colmare una lacuna dell’attuale assistenza sanitaria e della legge 1978 sul Servizio Sanitario Nazionale, che subordinava l’iscrizione al SSN alla residenza anagrafica: chi non ha una residenza non può accedere a un medico di base o prenotare visite mediche, fatta eccezione per i casi di emergenza urgenza e per l’accesso al pronto soccorso.

“In Italia, quando una persona diventa così povera da non potersi più permettere di pagare un affitto o un mutuo finisce in strada. Una volta in strada perde la residenza, viene cancellata dall’anagrafe del comune perdendo così una serie di diritti, tra cui il diritto alla salute. Questo perché la cancellazione della residenza anagrafica comporta il venir meno dell’assistenza sanitaria del medico di base e per curarsi si può ricorrere solo, qualora ne sussistono i presupposti, al pronto soccorso”. Così si legge nel testo della proposta pubblicata online dalla Camera dei Deputati.

Un censimento Istat del 2022 indica in oltre 96 mila le persone senza dimora, di cui il 62% di nazionalità italiana.

Sempre il testo pubblicato online spiega che l’articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (SSN), individua nella residenza anagrafica il collegamento tra utente e azienda sanitaria locale (ASL).

“Alla persona sprovvista di residenza è quindi di fatto precluso l’esercizio del diritto alla salute, poiché l’articolo citato stabilisce che per accedere alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale occorre essere iscritti presso l’ASL nel cui territorio l’utente ha fissato la sua residenza. Ne consegue che le persone senza dimora, non potendo essere iscritte al Servizio sanitario nazionale, non possono esercitare la facoltà di scelta del medico di medicina generale. Per loro l’assistenza di base è garantita solo dagli ambulatori gestiti da medici volontari e l’assistenza ospedaliera è limitata alla gestione delle situazioni di emergenza attraverso le prestazioni erogate dai reparti di pronto soccorso. Si tratta quindi, di un vuoto di tutela in contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione e con i princìpi ispiratori della stessa legge n. 833 del 1978, in base ai quali l’assistenza sanitaria va garantita a tutti coloro che risiedono o dimorano nel territorio della Repubblica, senza distinzione di condizioni individuali o sociali”.

Medico di base, si parte con una sperimentazione

La prima versione della legge era più ambiziosa e volta a garantire a tutti un medico di base. La versione approvata prevede che si parta con una sperimentazione di due anni nelle 14 città metropolitane d’Italia, dove si stima che si concentrino il 60% delle persone senza fissa dimora. In ogni caso è un provvedimento di civiltà che colma una lacuna insostenibile.

Ha scritto su X Marco Furfaro: «La mia legge per dare il medico di base ai senza dimora è stata appena approvata all’unanimità. Confesso che poche volte nella mia vita mi sono sentito così orgoglioso. Questa legge cambierà in meglio la vita di tante persone. Sto parlando di padri di famiglia che si separano e finiscono a dormire in macchina, donne vittime di violenza che scappano di casa e vanno a vivere da amici, persone che perdono il lavoro e finiscono in strada e non hanno un tetto sopra la testa. Persone che per vari motivi perdono la possibilità di avere una dimora propria e che purtroppo perdono conseguentemente anche la residenza. E questo comporta il venire meno di un pieno accesso al diritto alle cure perché senza residenza non si può accedere al medico di base (e ai Sert, a un consultorio, a un centro di salute mentale)».

«Oggi il Parlamento – scrive Furfaro – ha approvato all’unanimità una legge a mia prima firma che sana questa ingiustizia: dal 1 gennaio 2025, finalmente le persone senza dimora potranno iscriversi nei registri delle ASL e accedere al medico di base. Avverrà prima per tutte le città metropolitane, per poi estendersi ovunque».

Cittadinanzattiva: si approvi rapidamente in Senato

Cittadinanzattiva chiede di approvare rapidamente la legge anche in Senato.

«Grazie a questa norma appena approvata alla Camera, si punta a garantire un diritto e la dignità a migliaia di persone che, proprio in conseguenza delle precarie condizioni di vita, hanno spesso importanti problemi di salute fisica o mentale. Ora – afferma Francesca Moccia, vice segretaria generale di Cittadinanzattiva – ci auguriamo una rapida e altrettanto unanime approvazione al Senato».

La proposta di legge approvata ieri sera, spiega Cittadinanzattiva, è un passo avanti importanti verso il sistema universalistico su cui si fonda il Servizio Sanitario Nazionale e «ci rende particolarmente orgogliosi perché recepisce la richiesta di garantire l’assistenza sanitaria di base ai più fragili e agli invisibili – svincolandola dalla residenza anagrafica e dalla regolarità di soggiorno – che avevamo avanzato attraverso la nostra Carta civica della salute globale – spiega Moccia – Allo stesso tempo è la dimostrazione che il concetto di inclusione è praticabile attraverso politiche pubbliche che nella concretezza rendano esigibili i diritti, a cominciare da quello alla salute, unico diritto ad essere indicato come “fondamentale” dalla nostra Costituzione».

La sperimentazione metterà a disposizione delle Città metropolitane un fondo di 1 milione di euro l’anno per il 2025 e il 2026 per assicurare il diritto al medico di famiglia ai senza dimora. Le persone senza tetto e senza fissa dimora censite, spiega l’associazione ricordando i dati Istat, sono residenti in 2.198 comuni italiani, ma si concentrano per il 50% in 6 comuni: Roma con il 23% delle iscrizioni anagrafiche, Milano (9%), Napoli (7%), Torino (4,6%), Genova (3%) e Foggia (3,7%).

