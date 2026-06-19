venerdì 19 Giugno 2026

Centri estivi, la stangata (Foto Aleksandar Andreev per Pexels)

Centri estivi, la stangata. Adoc-Eures: in media 179 euro a settimana

I centri estivi hanno costi da stangata per le famiglie. Secondo un’indagine Eures-Adoc le tariffe sono aumentate del 27% in tre anni. Per due figli e otto settimane di attività servono oltre 2700 euro

19 Giugno 2026 Redazione

Finita la scuola, iniziano le vacanze. E con esse la stangata dei centri estivi. Con la fine delle attività scolastiche molte famiglie sono alle prese con la difficile organizzazione familiare, e per chi lavora e non può contare su una rete familiare di sostegno, il ricorso ai centri estivi è quasi obbligato. Ma se l’offerta abbonda, e le attività sono ampie e diversificate, tutto questo si traduce in costi sempre più alti. Secondo un’indagine Adoc-Eures sui centri estivi, le tariffe sono aumentate del 27% in tre anni. Il costo medio settimanale a tempo pieno è salito quest’anno a 179 euro per bambino. Significa che per sei settimane e un figlio, una famiglia arriva a spendere oltre mille euro. I costi raddoppiano se in famiglia ci sono due bambini. Se bisogna coprire otto settimane di centri estivi per due figli, si sforano i 2700 euro.

La scuola, le vacanze e i centri estivi

Dai centri estivi passano dunque anche le disuguaglianze. Perché se è vero che si discute da tempo della pausa scolastica italiana – si aggira da 10 a 14 settimane, contro una media di 6-8 settimane registrate in Germania, Francia o Regno Unito – è pur vero che la soluzione non può essere soltanto nell’idea dell’aprire di più le scuole. Non con queste scuole, che già a maggio diventano roventi e che prima avrebbero bisogno di investimenti strutturali e un ammodernamento climatico degli edifici per poter diventare luoghi aperti per un periodo dell’anno più ampio.

Le famiglie che lavorano e non hanno una rete parentale vicina sono costrette a investire somme ingenti di denaro nei centri estivi privati per poter conciliare i tempi di vita e di lavoro. Una vera e propria stangata è quella del 2026.

La stangata dei centri estivi

Secondo i dati del Monitoraggio annuale realizzato dall’Osservatorio Eures-Adoc attraverso la metodologia della mystery client su circa 200 strutture private in otto grandi città (Milano, Torino e Bologna per il Nord; Roma e Firenze per il Centro; Napoli, Bari e Palermo per il Sud), la tariffa media nazionale a tempo pieno è salita a ben 179 euro a settimana per bambino.

Questo significa, spiega l’Adoc, che otto settimane di frequenza costano mediamente 1.432 euro per un solo figlio. Se i minori sono due, si arriva a una stima di 2.764 euro per due mesi di centro estivo.

L’aumento tiene conto del fatto che il 40% dei centri estivi censiti non applica alcuna riduzione tariffaria per i fratelli e, laddove lo sconto è presente, raramente supera il 10%, fermandosi a una media del 7%. Neppure il ricorso al tempo ridotto, che esclude il pranzo e si limita alla fascia mattutina, alleggerisce davvero il peso economico, comportando una spesa media nazionale di 119 euro a settimana che, nelle regioni del Centro Italia, sale fino a 130 euro.

L’impennata dei prezzi dal 2023 al 2026 supera le dinamiche inflazionistiche. A fronte di un’inflazione nazionale pari al +2,7% su base annua, il costo medio settimanale dei centri estivi è aumentato del 3,5% nell’ultimo anno e del 27% nell’ultimo triennio, traducendosi in 38 euro in più a settimana per ogni singolo bambino. Ci sono poi le differenze territoriali: i costi sono più alti a Nord, dove la spesa media settimanale a tempo pieno tocca i 196 euro, seguita dal Centro con 185 euro e dal Sud con 143 euro.

I campus estivi

Ci sono poi i campus estivi, non conteggiati nel monitoraggio dei costi per non alterarne l’esito. Sono infatti organizzati dalle principali Federazioni Sportive Nazionali, o da queste riconosciuti, rivolti a giovani atleti e famiglie con una capacità di spesa medio-alta.

“Si tratta infatti di proposte – si legge nel dossier di ricerca – rivolte a un’utenza che può sostenere un costo medio compreso tra 100 e 150 euro al giorno, equivalenti a circa 600–900 euro a settimana a cui devono aggiungersi i costi di trasporto per raggiungere la località sede del campus e per il successivo rientro. Questi centri estivi si caratterizzano per un’elevata qualità organizzativa e tecnica: sono infatti campus ufficiali federali, spesso ospitati in centri sportivi nazionali o strutture convenzionate, con la presenza di istruttori certificati, tecnici federali e staff multidisciplinari”.

Le disuguaglianze e le fragilità

Per la presidente nazionale Adoc Anna Rea “sostenere costi così alti significhi creare barriere d’accesso discriminatorie a danno esclusivo dei genitori, in particolare di chi lavora a tempo pieno, non ha una rete di supporto familiare o laddove il carico di cura è sostenuto principalmente dalle madri. Vi è inoltre il rischio reale di una lunga interruzione della fase di apprendimento, che isola i minori più fragili a casa, spesso davanti a tablet o cellulari”.

I centri estivi offrono attività sempre più diversificate, da quelle ricreative a quelle sportive, alle attività culturali e artistiche. Le famiglie non cercano un “parcheggio” o un’area di sosta assistenziale per poter andare a lavorare, ma pretendono educazione, attività culturali, stimoli e socializzazione per la crescita formativa dei figli. In tutto questo, spiega Adoc, la risposta delle istituzioni è insufficiente.

“Il “Piano Estate” del Ministro Valditara è un palliativo che non risolve il problema alla radice, poiché le scuole aperte e i fondi stanziati non riescono a coprire l’enorme richiesta, lasciando scoperti la maggior parte dei territori e dei periodi di chiusura. Anche l’offerta dei centri estivi comunali o convenzionati, regolamentata in modo frammentario dai singoli Comuni con agevolazioni ISEE (come i bandi e i contributi attivati a Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Firenze), risulta del tutto insufficiente rispetto alla domanda e incapace di coprire l’intero arco dei tre mesi di stop delle lezioni”.

La scuola e la crisi climatica

È proprio in questo vuoto che dai centri estivi passano anche le disuguaglianze e si allarga la forbice sociale, perché evidentemente le famiglie più vulnerabili e con minori possibilità economiche rimangono escluse dalle attività, o da gran parte di esse. E i progetti di apertura estiva della scuola? Le aule scolastiche, ricorda Adoc, sono torride già a maggio. La scuola si deve adattare e riorganizzare davanti alla crisi climatica, con impianti di climatizzazione e spazi verdi che la rendano vivibile tutto l’anno.

L’Adoc chiede allora un pacchetti di interventi che comprende la totale detraibilità dei costi dei centri estivi nel modello 730; un potenziamento strutturale dei servizi pubblici e convenzionati ad alta valenza educativa; una revisione complessiva del calendario dell’anno scolastico; un piano straordinario di investimenti sul personale scolastico; l’ammodernamento strutturale e climatico degli edifici scolastici, affinché la scuola sia un luogo aperto, sicuro, salubre e vivibile in tutti i mesi dell’anno.

“Le famiglie – rivendica Adoc – hanno diritto a servizi strutturali di qualità e non a semplici risposte emergenziali o a promesse mai mantenute”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?
Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione
Privacy Policy


Ti potrebbe interessare…

Adolescenti e social media, Eurobarometro: connessi per 4,5 ore al giorno

19 Giugno 2026 Redazione
Acque di balneazione nell'Ue, qualità eccellente per l'85% dei siti monitorati

Acque di balneazione nell’Ue, qualità eccellente per l’85% dei siti monitorati

19 Giugno 2026 Redazione

Come cambia l’esperienza di guida con le auto elettriche sportive

19 Giugno 2026 Redazione

Parliamone ;-)