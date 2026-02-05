Deepfake sessuali, Unicef: le immagini di bambini manipolate dall’AI sono un abuso sessuale

Le immagini sessualizzate di bambini create dall’intelligenza artificiale sono violenza. I deepfake sessuali, con immagini, video e audio generati o manipolati dall’intelligenza artificiale per sembrare reali, coinvolgono sempre più spesso bambini. L’intelligenza artificiale li spoglia e crea immagini falsificate di nudo o immagini sessualizzate. L’Unicef punta i riflettori contro quanto sta accadendo, allarmato dalle segnalazioni di un rapido aumento del volume di immagini sessualizzati generate dall’AI che coinvolgono bambini e minorenni attraverso la manipolazione delle loro immagini.

Sono abusi sessuali

E non ci devono essere dubbi. “Le immagini sessualizzate di bambini generate o manipolate utilizzando strumenti di IA sono materiale che costituisce abuso sessuale su minorenni – denuncia l’Unicef – L’abuso tramite deepfake è un abuso, e non c’è nulla di falso nel danno che provoca”.

È una minaccia che sta crescendo. In uno studio condotto da Unicef, ECPAT e INTERPOL in 11 paesi “almeno 1,2 milioni di bambini hanno rivelato che le loro immagini sono state manipolate in deepfake sessualmente espliciti nell’ultimo anno – denuncia l’Unicef – In alcuni paesi, ciò rappresenta 1 bambino su 25, l’equivalente di un bambino in una classe tipica”.

Lo studio ha coinvolto minori fra i 12 e i 17 anni e un genitore o una persona che se ne prende cura, su un campione di famiglie in 11 paesi (Armenia, Brasile, Colombia, Repubblica Domenicana, Messico, Montenegro, Marocco, Macedonia del Nord, Pakistan, Serbia e Tunisia). I risultati saranno diffusi nel corso dell’anno ma già sono allarmanti. E i minori sono consapevoli del rischio portato dai deepfake sessuali. In alcuni paesi, spiega l’Unicef, fino a due terzi dei bambini hanno dichiarato di temere che l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata per creare false immagini o video a sfondo sessuale. I livelli di preoccupazione variano notevolmente da un paese all’altro, sottolineando l’urgente necessità di misure più incisive di sensibilizzazione, prevenzione e protezione.

I deepfake sessuali di minori sono un abuso sessuale. Quando l’AI usa l’immagine e l’identità di un bambino per immagini sessualizzate, il bambino viene direttamente vittimizzato. E anche senza una vittima identificabile, chiarisce l’Unicef, questo tipo di materiale normalizza lo sfruttamento sessuale dei bambini e alimenta la domanda di contenuti con abusi.

Più sicurezza e rimozione immediata

L’Unicef dunque “accoglie con grande favore gli sforzi degli sviluppatori di IA che stanno implementando approcci di sicurezza integrati nella progettazione e solide misure di protezione per prevenire l’uso improprio dei loro sistemi”. Ma riconosce che troppi modelli di intelligenza artificiale non hanno adeguate misure di sicurezza. E i rischi si aggravano quando l’AI è integrata nel social media, perché i deekpfake sessuali si diffondono in modo rapidissimo.

L’Unicef chiede dunque una serie di misure urgenti contro le minacce dell’AI sui bambini. Prima di tutto che i Governi amplino la definizione di materiale di abuso sessuale su minorenni per includere i contenuti generati dall’IA e criminalizzino la sua creazione, acquisizione, possesso e distribuzione.

Poi chiede agli sviluppatori di AI approcci di sicurezza integrati nelle misure di progettazione e misure di prevenzione per prevenire l’abuso. La richiesta fatta alle aziende digitali è quella di impedire la diffusione di materiale di abuso sessuale su minorenni generato dall’Intelligenza Artificiale, non limitarsi a rimuoverlo dopo che l’abuso è avvenuto, e rafforzare la moderazione dei contenuti investendo in tecnologie di rilevamento. Questo per fare in modo che il materiale venga rimosso immediatamente e non dopo giorni dalla segnalazione di una vittima.

I bambini non possono aspettare

“Il danno causato dall’abuso dei deepfake è reale e urgente. I bambini non possono aspettare che la legge si adegui”, ammonisce l’Unicef.

Il tema dei deepfake sessuali è sempre più urgente. A gennaio, ad esempio, la Commissione europea ha avviato un’indagine sulla piattaforma X sui rischi legati all’integrazione del servizio di AI Grok nella piattaforma. Fra questi ci sono “i rischi connessi alla diffusione di contenuti illegali nell’UE, come le immagini sessualmente esplicite manipolate, compresi i contenuti che possono costituire materiale pedopornografico”.