lunedì 22 Giugno 2026

Non è mai troppo presto, la campagna per i neogenitori sull'uso delle tecnologie (immagine campagna di comunicazione su youtube)

“Non è mai troppo presto”, al via la campagna sull’uso del digitale per i neogenitori

Al via la campagna di comunicazione “Non è mai troppo presto”, volta all’uso consapevole del digitale nei primi anni di vita dei figli. È rivolta ai neogenitori

22 Giugno 2026 Redazione

Sei con tuo figlio. Il telefono non serve”. Il messaggio chiude il video di una mamma che allatta e chatta con le amiche, poi quella del selfie fra mamma, papà e bambino. Segue l’immagine della stessa famiglia, col bimbo un po’ più grande, cui viene dato un tablet. “Lo schermo può aspettare, loro no” è lo slogan della campagna di comunicazione “Non è mai troppo presto“, volta all’uso consapevole del digitale nei primi anni di vita dei figli.

La campagna, presentata nei giorni scorsi, nasce da un’idea della Fondazione Pensiero Solido ed è stata sviluppata con la collaborazione del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, del Ministero della Salute e del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Neogenitori in un mondo di schermi

La considerazione di partenza è che “diventare genitori oggi vuol dire fare i conti con un mondo pieno di schermi, notifiche e connessioni che non si spengono mai”, con una presenza pervasiva di strumenti digitali, smartphone, tablet e piattaforme che sono diventati parte della vita quotidiana. Capire quando emergono comportamenti disfunzionali e compulsivi è sempre più difficile.

La campagna intende sensibilizzare e accompagnare i neogenitori nell’uso consapevole delle tecnologie digitali durante i primi anni di vita dei figli, una fase cruciale per lo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale del bambino. Nove i consigli per i neogenitori, dal mettere via il telefono al non usare il video o la tv come distrazione per far mangiare il bimbo o la bimba, dal rifiuto dello schermo per calmare il bambino all’attenzione al proprio uso dello smartphone – i bambini infatti imparano guardando i genitori.

“L’uso appropriato delle tecnologie è un intervento di salute pubblica e prevenzione – ha sottolineato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, alla presentazione della campagna – Da parte del ministero c’è grande attenzione alle attività di sensibilizzazione, educazione e tutela delle nuove generazioni e dei genitori”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?
Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione
Privacy Policy


Ti potrebbe interessare…

Farmaci equivalenti, fiducia in calo soprattutto fra i giovani

22 Giugno 2026 Redazione

Shrinkflation, tocca ai gelati: sono più piccoli dell’11% ma il prezzo aumenta del 10%

22 Giugno 2026 Sabrina Bergamini

Bambini, la crisi climatica colpisce oltre 1 miliardo con almeno tre pericoli

22 Giugno 2026 Redazione

Parliamone ;-)