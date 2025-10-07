Reati contro i minori, nel 2024 oltre 7 mila casi

Nel 2024 sono stati 7204 i reati contro i minori che si sono consumati in Italia. Una cifra mai raggiunta, in aumento del 35% in dieci anni. Quasi 3 mila sono maltrattamenti in famiglia. Aumentano i reati legati al digitale. Bambine e ragazze sono il 63% delle vittime. La denuncia della Fondazione Terre des Hommes

In dieci anni raddoppiano i maltrattamenti in famiglia. Aumentano i reati legati al digitale, la pornografia minorile e la detenzione di materiale pedopornografico. Aumentano del 75% gli omicidi volontari contro minori: nel 2024 sono 21, l’anno precedente erano 12. Presi tutti insieme, i reati contro i minori raggiungono l’incredibile cifra di oltre 7 mila nel 2024.

7204 reati contro i minori, più 35% in dieci anni

Sono stati 7.204 i reati a danno di minori in Italia nel 2024. È la prima volta che si arriva a questa cifra, con 252 reati in più rispetto al 2023. I reati contro i minori aumentano del 4% in un anno ma del 35% in dieci anni. Colpisce l’aumento dei reati legati al digitale: la pornografia minorile aumenta del 63% in un anno, la detenzione di materiale pedopornografico del 36%, “segno che la rete è sempre più un luogo a rischio per i più giovani”, commenta Terre des Hommes.

I dati sui reati contro i minori vengono dal Dossier indifesa “La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo” 2025, presentata ieri dalla Fondazione Terre des Hommes sulla base di dati elaborati dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale. Il dossier è stato diffuso in vista della Giornata internazionale delle bambine (11 ottobre).

Bambine e ragazze il 63% delle vittime

Lo studio evidenzia anche le differenze di genere fra i reati contro i minori. La maggior parte della vittime sono bambine e ragazze: sono il 63% delle vittime di tutti i reati, con un aumento sia in termini assoluti sia in termini relativi (nel 2023 erano il 61% delle vittime, su un totale di 6.952).

Le vittime sono femminili soprattutto nei reati a sfondo sessuale: sono l’88% per il reato di violenza sessuale, l’86% per la violenza sessuale aggravata e l’85% per gli atti sessuali con minorenni. Anche nei reati ascrivibili al digitale è netta la prevalenza di vittime femminili: 86% nella detenzione di materiale pedopornografico e 74% nella pornografia minorile.

La prevalenza di vittime è invece di bambini nei reati di abbandono di minori, abuso dei mezzi di correzione, violazione degli obblighi di assistenza familiare e negli omicidi.

«I dati sui reati a danno di minorenni di quest’anno sembrano, purtroppo, mostrare una maggiore fragilità del tessuto sociale – ha dichiarato Paolo Ferrara, Direttore Generale di Terre des Hommes – un allentamento dei vincoli morali fino alla rottura di alcuni taboo sociali e un crescente ritorno di fiamma di quella cultura patriarcale che, lungi dall’essere mai definitivamente sconfitta in questo Paese, sembra piuttosto riappropriarsi pericolosamente di spazi di “legittimità sociale” che sono poi lo stesso luogo di coltura della violenza di genere e nei confronti dei minorenni».

Aumentano gli omicidi

Nel 2024 aumentano gli omicidi volontari di minori. È un balzo inatteso, perché negli anni erano sempre diminuiti, seguendo anche il calo generale degli omicidi nel Paese. Eppure nel 2024 si arriva a contare 21 omicidi di minori, un aumento del 75% rispetto ai 12 del 2023 (dieci anni fa invece, nel 2014, il dato era superiore: si erano contate 34 vittime). È un fenomeno che desta allarme. L’omicidio volontario, inoltre, è uno dei reati che ha una componente con netta prevalenza maschile, con il 76% dei casi che ha come vittime bambini e ragazzi.

Il pericolo è in famiglia

Nei reati contro i minori il pericolo viene soprattutto dalla famiglia. Negli oltre 7 mila casi segnalati, i reati più numerosi sono quelli che avvengono nel nucleo familiare. I maltrattamenti in famiglia sono i reati con più casi. Sono quasi 3 mila (2.975) con un aumento del 5% su base annua e una crescita monstre del 101% su base decennale. In dieci anni sono raddoppiati.

Ai casi di maltrattamenti in famiglia vanno aggiunti altri tre reati che possono essere riconducibili anche alla sfera familiare: le violazioni degli obblighi di assistenza famigliare, l’abuso dei mezzi di correzione e disciplina e l’abbandono di minore. Fra questi aumentano i casi di abbandono di minore (in un anno + 2%) arrivando a un numero assoluto di 577 casi.

«Non possiamo più rimanere a guardare – dichiara ancora Ferrara – Servono azioni rapide, concertate e integrate, che agiscano in maniera organica sia sugli aspetti culturali che su quelli normativi di contrasto alla violenza e alla violenza di genere. A chiedercelo sono soprattutto loro, le vittime di questa ondata di violenza che rischia di diventare, sempre di più, un’epidemia.»