Servizio scolastico integrato a Roma, lo studio di Adiconsum

Adiconsum, in collaborazione con Risorse per Roma, ha presentato il Report “Valutazione della qualità percepita del Servizio Scolastico Integrato nella città di Roma”. Il documento, spiega l’associazione, è frutto di un progetto che nasce dalla volontà di collaborazione e dialogo fra Adiconsum e Risorse per Roma, che ha in carico il Servizio Scolastico Integrato nella Capitale, per dare piena attuazione alla Carta della Qualità dei Servizi presentata dalla Società.

Il progetto si è incentrato sulla creazione di un sistema di osservazione, ascolto e stimolo alla partecipazione per i cittadini, condotto da esperti dell’Associazione. Attraverso una serie di incontri “Focus Group”, realizzati anche con il supporto di Fisascat-Cisl, Adiconsum ha raccolto la qualità percepita del servizio scolastico integrato da parte delle famiglie, degli operatori e del personale scolastico. (QUI i risultati dei focus group)

Focus group genitori

Il rapporto di fiducia con tutti gli operatori presenti nell’ambito scolastico è una priorità per i genitori. Tale rapporto è risultato eccellente. Sul piano della soddisfazione per l’efficienza del servizio (in termini di prestazioni erogate) per quanto riguarda i nidi la soddisfazione è totale (“sembra un nido privato”) ed è abbastanza buono nelle scuole dell’infanzia, dove sembra si chieda, comunque, una maggiore allocazione di risorse umane. La continuità della presenza dello stesso personale ausiliario è apprezzata dalle famiglie perché permette un più agevole ed efficiente svolgimento dei compiti, favorisce il rapporto di fiducia, rassicura i bambini ed i genitori/ nonni che li affidano alla struttura.

Il servizio scuolabus è apprezzato, ma la gestione dell’accoglienza e consegna dei bambini è resa difficile da comportamenti scorretti dell’utenza o degli automobilisti. La app in lingua solo italiana crea qualche difficoltà all’utenza straniera.

La Carta della Qualità dei Servizi è pressoché sconosciuta, ma suscita interesse.

“Il progetto – ha detto Carlo De Masi, presidente di Adiconsum nazionale – ha dimostrato che, con un ascolto attento, è possibile ottenere risultati significativi in termini di conoscenza dei problemi e gestione partecipativa delle soluzioni, non solo per il perfezionamento del servizio, ma anche per il benessere dei bambini e delle famiglie che ne usufruiscono quotidianamente. Come Adiconsum siamo da sempre favorevoli all’adozione delle Carte di Qualità nei vari servizi, che vedano la stesura e il confronto con le Associazioni Consumatori riconosciute dalla legge, perché a nostro avviso possono rappresentare un valido strumento per la prevenzione e la risoluzione delle criticità che si presentano”.