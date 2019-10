Sport per ragazzi, a che prezzo? I costi per le famiglie di nuoto, calcio & Co

E non lo vuoi iscrivere a nuoto, che è lo sport più completo? Oppure a calcio, che ci vanno tutti i suoi amici? O anche a judo, così impara autodifesa e controllo? La danza, scegli la danza! Nel curriculum dei corsi che i genitori sono chiamati a organizzare per i figli non possono mancare le attività sportive, che hanno tanti pregi. Aiutano a promuovere un corretto stile di vita, prevengono obesità e sedentarietà, insegnano ai bambini e ai ragazzini a confrontarsi con gli altri e con le regole del gioco, permettono di farsi degli amici e di coltivare i propri talenti. E soprattutto di divertirsi. Una sola controindicazione, se così la si vuole chiamare: spesso non sono affatto economici.

Il prezzo dello sport

Di più. I costi per praticare attività sportive possono avere costi proibitivi per le famiglie, ancor più per quelle in difficoltà. A fare il punto sul prezzo dello sport è l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, che ha monitorato i costi di vari corsi, dal nuoto al tennis, dal basket al calcio, prendendo in esame non solo i costi per le attività sportive per ragazzi (fino ai 14 anni) ma anche il costo del corredo e delle attrezzature necessarie per frequentare alcune attività sportive – divise, scarpe da ginnastica, kimono, occhialini, racchette e quant’altro serva.

«I costi elevati rendono l’attività sportiva sempre più elitaria e riservata alle famiglie più abbienti – dice Emilio Viafora, Presidente Federconsumatori – Tutto ciò non farà altro che accrescere le disparità già esistenti in relazione agli stili di vita, a partire all’alimentazione, configurando una società sempre più sbilanciata e disuguale, anche sul piano della salute».

La classifica dei costi

Dal monitoraggio di Federconsumatori emerge che le attività più costose sono il nuoto, la danza classica e le arti marziali. Per frequentare la piscina, infatti, con una frequenza di due volte a settimana, servono 99 euro al mese, 760 euro l’anno. Per la danza classica bisogna mettere in budget 70 euro al mese e 690 euro l’anno. Per le arti marziali servono 60 al mese e 600 euro l’anno

Per la pallavolo bastano 50 euro al mese e 450 euro annuali, per il calcio 60 euro mese e 690 l’anno. Basket e pallavolo risultano gli sport più economici.

Dal punto di vista del costo del corredo necessario per praticare l’attività sportiva il più costoso è quello per il tennis, che si attesa a 204 euro, e quello per il calcio a 195 euro. A questi importi vanno inoltre aggiunte le spese di iscrizione che, a seconda del centro sportivo scelto, possono variare mediamente dai 30 ai 100 euro. Il costo del corredo è invece inferiore per le arti marziali: bastano 88 euro.

Lo sport più economico si conferma, anche quest’anno, il basket, il cui costo ammonta a 572 euro annui, di cui 470 euro per il corso, 102 euro per l’attrezzatura, a cui si aggiungono i costi di iscrizione.

«Per quanto riguarda il confronto con lo scorso anno – dice Federconsumatori – emerge che aumentano in misura maggiore soprattutto i costi dei corsi meno costosi (pallavolo, arti marziali, basket). In relazione ai costi del corredo, invece, mentre segnano una diminuzione i costi dei prodotti necessari per praticare nuoto e danza classica (rispettivamente del -4% e del -5%), aumentano invece i costi di abbigliamento e attrezzatura per pallavolo (+14%), basket (+7%) e arti marziali (+10%)».

E se si vuole risparmiare?

È utile ricordare che, per quanto riguarda i costi sostenuti dalle famiglie per le attività sportive dei propri figli, nella dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione al 19% le spese sostenute per la pratica sportiva svolta dai ragazzi, di età compresa tra i 5 e i 18 anni, presso associazioni sportive e impianti sportivi. L’importo massimo detraibile è pari a 210 euro per ciascun ragazzo, da ripartire tra i genitori.

Se si cerca qualche risparmio la soluzione è rivolgersi a scuole e parrocchie che organizzano corsi spesso a costi contenuti e permettono di risparmiare fino al 40%.