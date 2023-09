Sport per ragazzi, l’attività sportiva fa bene ma costa cara

A settembre si torna a scuola e si torna a fare sport (chi può). Lo dicono le ricerche, gli studi, i pediatri, il senso comune: fare sport fa bene ai ragazzi, promuove la crescita nell’infanzia, ha impatti positivi sulla salute fisica e mentale, aiuta la socializzazione. Ma lo sport ha un prezzo e spesso non è affatto abbordabile per le famiglie. Così Federconsumatori ha deciso di monitorare i costi che le famiglie devono sostenere per garantire ai figli un’attività sportiva.

Sport per ragazzi… a caro prezzo

I costi per praticare sport, denuncia l’associazione, risultano spesso proibitivi per le famiglie, specialmente in un contesto di difficoltà economica come quella attuale e in un momento gravato da molte spese – la “stangata autunnale” da quasi 3 mila euro a famiglia fra bollette, materiale scolastico, libri e riscaldamento.

L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato i costi di corsi e attrezzatura sportiva, rilevando un aumento medio del 15,9% rispetto al 2022.

“Dal monitoraggio emerge che le attività più costose, sempre prendendo in esame il costo del corso e dell’attrezzatura, sono il nuoto (con un costo complessivo di 1.054,00 euro), il tennis (962,00 euro l’anno) e il calcio (910,80 euro l’anno) – spiega Federconsumatori – Lo sport più economico risulta invece la pallavolo, il cui costo ammonta a 648,50 euro l’anno. A tali importi vanno inoltre aggiunte le spese di iscrizione che, a seconda del centro sportivo scelto, possono variare mediamente dai 35 ai 150 euro”.

Sport per ragazzi, prezzi a confronto

Nel confronto ci sono i costi di nuoto, danza classica, pallavolo, arti marziali, basket, calcio e tennis, i costi mensili e quelli annuali di quest’anno rispetto al 2022. Il nuoto in media costa 110 euro al mese, 869 l’anno, in aumento del 5% rispetto al mensile del 2022 e del 9% rispetto all’annuale. I prezzi della danza classica sono rispettivamente 81 euro mensile e 749 annuale (più 8% e più 5%).

La pallavolo ha prezzi che variano dai 68 euro mensili ai 496 annuali (più 5% e più 4%) mentre il costo del basket è di 52 euro al mese e di 509 l’anno. Il calcio costa in media 678 euro l’anno (rincaro del 6%) mentre il tennis richiede 664 euro annuali (e rincara del 13%). Per le arti marziali servono in media 66 euro al mese, 655 l’anno.

Importante è anche il prezzo di corredo e attrezzatura, che varia dai 298 euro del tennis (racchetta e divisa) ai 185 euro del nuoto (costumi, occhialini, accappatoio, ciabatte) per scendere ai 140 euro delle arti marziali. I rincari sono compresi fra il 6% e il 58%.

L’associazione ha monitorato anche altri sport quali padel, rugby, arrampicata, pallanuoto, canottaggio: i prezzi variano dai 50 euro mensili della pallanuoto agli 81 del canottaggio. Anche in questo caso c’è da considerare i costi del corredo, compresi fra 147 e 226 euro.

Rispetto al 2022 aumentano in misura maggiore i costi per il corso di tennis, nuoto e basket e arti marziali. Oltre a quelli più tradizionali, spiega l’associazione, emergono nuove tendenze anche in tema di sport: dal padel al rugby, dalla pallanuoto al crossfit, dal canottaggio all’arrampicata, ce n’è davvero per tutti i gusti. Fra questi, il più oneroso è il canottaggio, con un costo complessivo (corso + attrezzatura) di 992,90 euro l’anno.

Sport per ragazzi, si può risparmiare?

Si può risparmiare qualcosa? Molte scuole o parrocchie, nonché gli impianti comunali, organizzano corsi a costi spesso contenuti rispetto a quelli praticate da centri sportivi e palestre. Presso tali centri, spiega Federconsumatori, è possibile risparmiare anche oltre il 48% rispetto ai costi riportati in tabella.

Inoltre nella dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione al 19% le spese sostenute per la pratica sportiva svolta dai ragazzi, di età compresa tra i 5 e i 18 anni. L’importo massimo detraibile è pari a 210 euro per ciascun ragazzo, da ripartire tra i genitori. La detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

