Su TikTok si diffonde la nuova sfida della “cicatrice francese”, l’Antitrust avvia un’istruttoria

Secondo l’Autorità mancano adeguati sistemi per vigilare sui contenuti pubblicati da terzi e non vengono applicate le Linee Guida delle società proprietarie di TikTok, che contemplano la rimozione di contenuti pericolosi che istigano a suicidio, autolesionismo e alimentazione scorretta

L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti della società irlandese TikTok Technology Limited, attiva nel settore dei social media attraverso la piattaforma TikTok e responsabile per i rapporti con i consumatori europei, a seguito della presenza sulla piattaforma di numerosi video di ragazzi che adottano comportamenti autolesionistici; da ultimo, è diventata virale la sfida “cicatrice francese”, che si sta diffondendo in Francia e in Italia. Secondo quanto riportato da Wired, sono già oltre 59 milioni le visualizzazioni su TikTok dei contenuti che presentano l’hashtag #cicatrice.

Come spiegato dalla Polizia Postale, che ha invitato giovani e adulti a segnalare l’eventuale presenza di sfide sui social, la cosiddetta challenge della “cicatrice francese” consiste nel “procurarsi uno o più ematomi sullo zigomo stringendo con forza la cute tra le dita, sino a lasciare un segno livido evidente. L’intento è quello di assumere un aspetto più rude e temerario, mostrando i segni di una fittizia colluttazione“. Ne consegue, quindi, una “deturpazione del viso, i cui esiti però, possono durare diverse settimane, producendo talvolta danni alla cute, anche gravi“.

Quindi, vista la rapida diffusione di questa sfida, la Polizia Postale ha messo in guardia i genitori: “Parlate ai ragazzi della challenge della cicatrice francese e in generale delle sfide, per cercare di capire quale interesse e importanza possano avere per loro. Ricordategli che nessun livello di popolarità online merita di esporsi al rischio di agire illegalmente o di farsi del male. Monitorate la navigazione e l’uso delle app social, anche stabilendo un tempo massimo da trascorrere connessi. Mostratevi curiosi verso ciò che tiene i ragazzi incollati agli smartphone“.

E si è rivolta anche ai ragazzi e alle ragazze, per spiegare loro quali potrebbero essere le conseguenze del gesto: “Gli ematomi prodotti sugli zigomi per la challenge della cicatrice francese possono durare per settimane e lasciare segni visibili per molti mesi. Tra qualche settimana questa “moda” smetterà di essere popolare e ti resteranno comunque i segni di un momento di impulsività. Rispetta gli altri e te stesso nel partecipare alle challenge e ricorda che è reato diffondere informazioni e immagini private di altri, soprattutto se minorenni“.

TikTok e la sfida della “cicatrice francese”, l’intervento dell’Antitrust

L’Antitrust, che ha avviato il procedimento anche verso la società inglese e quella italiana, ha contestato a TikTok la “mancata predisposizione di adeguati sistemi di monitoraggio per vigilare sui contenuti pubblicati dai terzi, secondo i parametri di diligenza richiesti, e soprattutto in presenza di fruitori del servizio particolarmente vulnerabili quali i minori”.

“Le società non avrebbero applicato le proprie Linee Guida, che contemplano la rimozione di contenuti pericolosi relativi a sfide, suicidio, autolesionismo e alimentazione scorretta. Infine, si è contestato lo sfruttamento di tecniche di intelligenza artificiale suscettibili di provocare un indebito condizionamento dell’utenza. Il riferimento è, in particolare, all’algoritmo sotteso al funzionamento della piattaforma che, adoperando i dati degli utenti, personalizza la visualizzazione della pubblicità e ripropone contenuti simili a quelli già visualizzati e con cui si è interagito attraverso la funzione like“.

Inoltre oggi l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, ha svolto un’ispezione nella sede italiana di TikTok.

Consumatori: bene indagine dell’Antitrust

Le Associazioni dei Consumatori hanno accolto favorevolmente l’intervento dell’Antitrust.

Per Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori è “Giusto vigilare e rimuovere contenuti potenzialmente pericolosi, sempre, senza se e senza ma. A maggior ragione lo deve fare una piattaforma così popolare tra i giovani. Siamo disponibili a collaborare con Tik Tok – sottolinea Dona – non solo per rafforzare le linee guida ma per tradurle poi in atti concreti, potenziando il monitoraggio e la vigilanza”.

Il Codacons, invece, ritiene che l’intervento sia “utile“, ma che rappresenti “una goccia nel mare, considerati i contenuti che circolano oggi sui social network e che possono fortemente condizionare i più giovani”

“È giusto attenzionare e tenere sotto controllo i contenuti dei social potenzialmente pericolosi – afferma Anna Rea, Presidente dell’ADOC nazionale. – TikTok è una piattaforma molto popolare e ha l’obbligo di vigilare e di applicare le Linee guida. […] Il problema della sicurezza e della tutela dei consumatori, a partire dai più giovani, riguarda tutto l’ambito digitale, non solo TikTok. Vigileremo e ci attiveremo per il rispetto e la tutela delle persone consumatori a partire dai più piccoli, che sono i più vulnerabili”.

